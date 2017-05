Proyecto de ley para que delitos de lesa humanidad no sean susceptibles de amnistías

La diputada nacional Alicia Ciciliani, presidenta del bloque Socialista de la Cámara de Diputados de la Nación, presentó un proyecto de ley a través del cual queda expresado que los delitos de lesa humanidad no son susceptibles de amnistía, indulto, prescripción o cosa juzgada y donde las penas establecidas a los condenados por tales crímenes tampoco podrán ser susceptibles de reducción o conmutación bajo ningún concepto. “Creíamos que nunca íbamos a tener que volver a discutir sobre el tratamiento a acordar a los delitos de lesa humanidad y, erróneamente, consideramos que nuestro país había dado una vuelta de página en la secuencia del horror que nos dejó la dictadura, pero nos equivocamos”, manifestó la diputada por Santa Fe. En el proyecto, Ciciliani sostiene que “debemos garantizar y asegurar la plena vigencia de los derechos humanos, compromiso que nos ha costado enorme esfuerzo alcanzar después de décadas de recuperada la democracia. La violación de los derechos humanos es un delito imprescriptible, y no puede de ninguna manera estar sujeta a amnistía ni a indulto, si así lo hiciera estaría violando sus compromisos internacionales asumidos en la firma de los Tratados de Derechos Humanos” En el mismo sentido, la legisladora consideró que los delitos cometidos en la última dictadura militar son delitos de lesa humanidad que se han perpetrado contra personas que fueron torturadas, secuestradas, muertas y desaparecidas por el accionar criminal del Estado de facto y por ende, las condenas dictadas en los procesos penales sustanciados contra los responsables, no deben verse reducidas ni condonadas en ninguna forma.

