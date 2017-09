Provincial Sub 13: cuando sólo importa jugar

Cuando el Gallego Lozano y Hugo del Vecchio eran Sub 13, la categoría ni siquiera se llamaba así. En los tiempos en el que Buby Le Bihan, Rubén Mascetti y compañía comenzaban a adentrarse en los torneos competitivos del básquet de inferiores, todavía ni imaginaban que habría Internet, se sacarían selfies y se podría ver estadísticas online de sus partidos.

Allá en Santa Fe, Carmelo Mendoza, el Húngaro Crespi o Carlos Verga la picaban y lanzaban en otro ritmo, otras formas, quizás con más tiempo y otras preocupaciones, ni por asomo con la realidad de hoy.

Pero algo une a los históricos del básquet santafesino con las nuevas generaciones en esos primeros pasos en el deporte y es la pasión en estado puro, cuando prima el aspecto lúdico y apenas comienzan a aparecer las presiones, que lamentablemente empezarán a tallar en el futuro cercano.

Es imposible prever si alguno de estos chicos podrá ingresar a un imaginario Salón de la Fama del básquet de la provincia, pero hoy no les importa. Sólo quieren jugar. El futuro dirá.

El torneo

Rosario se presentará este viernes desde las 17.45 ante el seleccionado venadense en el certamen Provincial U13 que organiza Santa Fe. Los chicos rosarinos integran la zona B, que se jugará en el estadio Roque Otrino de Colón, y que desde las 20 tendrá también a Santa Fe frente a Reconquista.

El grupo A será en cancha de Kimberley y los partidos de este viernes tendrán a Noroeste con Cañada (a las 17.45), y luego a Rafaela frente a Oeste Santafesino (a las 20). La acción continuará el sábado en doble jornada y el domingo será el momento de jugar semifinales por la mañana y luego la final por la tarde.

Rosario es dirigido por Andrés Píccoli con la colaboración de Lionel Ceñera y Leandro Tesido. El plantel tiene a Juan Francisco García (Maciel), Dalmiro Bustamante (Provincial), Lucio Grimauldo (Red Star), Mateo Bartolacci (Regatas), Lucas Herrera (El Tala) Facundo Pérez (Unión y Progreso), Nahuel Carrasco (Náutico), Augusto Moresco (Temperley), Julián García, Lautaro González, Facundo Colusso y Tiziano López (Atlantic Sportsmen).

Rosarina: Sportivo América arriesga el invicto

En el marco de la fecha diez de la A2 local, el líder invicto Sportivo América recibirá desde las 21.30 a Unión y Progreso en el comienzo de la segunda rueda. El Verde va en busca de mantener su notable fase regular, dentro de un fantástico año sin sobresaltos con el sueño de otro ascenso. Claro está, le toca un rival muy duro. Este viernes también jugarán Provincial ante Tiro Suizo.

Por su parte, en la B se jugará la décima fecha con Sportivo Federal vs. Talleres de Arroyo Seco, Red Star de San Lorenzo vs. Atlético Fisherton, Garibaldi de Fray Luis Beltrán vs. Unión de Arroyo Seco, Calzada vs. Newell’s y Ben Hur vs. Universitario. En la C, mientras, se completará la fecha ocho con Asac ante Paganini Alumni de Granadero Baigorria.