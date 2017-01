El Gobierno mantendrá el próximo martes una reunión con dos empresas estadounidenses que presentarán una “propuesta mejorada” para realizar las transmisiones del fútbol argentino.

“El martes habrá una reunión con el gobierno argentino para seguir avanzando hacia un acuerdo definitivo”, señaló Carlos Martínez, presidente de FOX Networks Group Latin America.

El encuentro se llevará adelante en la Casa de Gobierno y en el mismo estarán Fox, Turner, Fernando De Andreis (secretario general de la Presidencia y último jefe político del Fútbol Para Todos) y Fernando Marín, que fue el coordinador del programa.

Las dos empresas estadounidenses presentarán una “propuesta mejorada” que fue pulida en Miami y la misma incluye un aumento en el monto básico que recibirán los clubes -originalmente era de 2.200 millones de pesos y ahora podría estirarse hasta los 2.700 millones- y un ingreso variable, que dependerá de los nuevos abonados del sistema de cable y del rating de las transmisiones, cercano a los 500 millones.

Ese número se acerca bastante a los 3.500 millones que tenían en la cabeza los dirigentes de la primera división, pero ambas empresas vendrán con un pedido: seguridad jurídica o, lo que es lo mismo, que se extinga el contrato del Fútbol Para Todos.

En tanto, al día siguiente, el miércoles, Fox y Turner negociarán con los clubes con los que hablarán de un contrato por los próximos cinco años y para empezar a transmitir en agosto, con el debut de la Superliga.

Mientras el Gobierno recibe a las empresas, las entidades deberán ponerse de acuerdo para salirse del convenio y, según trascendió, Marcelo Tinelli envió un mensaje al grupo de Whatsapp que integran todos los presidentes de primera para citarlos para el lunes a las 16 en la AFA.

El plan del conductor televisivo es conseguir apoyo suficiente como para que el Comité de Regularización que gobierna el fútbol argentino acepte llamar a una asamblea para cancelar el contrato de TV con el Gobierno y los integrantes de ese comité ya saben del plan de la primera división y están dispuestos a colaborar.

Los más optimistas creen que el lunes puede haber hasta 25 clubes (de los 30 que componen la primera) aunque no están confirmadas las presencias de Daniel Angelici, Víctor Blanco y Hugo Moyano, presidentes de Boca, Racing e Independiente, respectivamente.

Ninguno de los tres respondió a la convocatoria de Tinelli mientras que trascendió que Angelici, quien no está alineado al conductor televisivo, hará lo imposible para que el animador se lleve los laureles de la negociación con la TV.

“Todo muy lindo, pero ¿cómo arrancamos a jugar? ¿Cuándo aparece la plata?”, se preguntó un directivo al enterarse de este escenario para los próximos días, mientras que desde una de las empresas interesadas respondieron: “Estaríamos dispuestos a acelerar los pagos para ayudar a los clubes”.

Así, Fox y Turner adelantarían alrededor de 1.000 millones (a cuenta de los ingresos futuros) que irían directamente a los clubes y con ese dinero, más los 530 millones de la rescisión que se firmará con el Gobierno, la AFA recibiría un total de 1.530 millones por los partidos del primer semestre de 2017.

Esos encuentros se verán por los canales de aire, como hasta ahora, por lo cual El Trece y Telefé se quedarán con los partidos más atrayentes y el resto irá por la TV Pública o por Canal 9, mientras que todos tendrían producción propia y las emisoras ya comenzaron con la renovación de los contratos de periodistas y productores.

En la Capital Federal y el Gran Buenos Aires los partidos se verán por TV abierta gracias a que en agosto de 2016 Radio Televisión Argentina (RTA, que depende de Hernán Lombardi, jefe del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos) firmó un contrato de un año con los canales.

Fueron 280 millones a cambio de los derechos de los partidos, los canales pagaron la mitad, y en 2017 abonarán el resto mientras que esos 140 millones integran la rescisión del Fútbol Para Todos que el Gobierno depositará en la AFA.

A esa cifra hay que sumarle otros 40 millones correspondientes al segundo semestre del contrato de Axion Energy como sponsor principal del torneo y 350 millones de la cuota de diciembre de la TV, que la AFA les prometió a los clubes y jamás pagó. Ése es el desglose de los 530 millones que integran la rescisión.

A fin de este semestre, la TV del fútbol volverá a ser premium: habrá que pagar para ver los partidos más atrayentes ya que las empresas interesadas en transmitir avisaron que un torneo de primera con 30 equipos “es inviable”.

El torneo que arrancará en agosto podría ser el primero de la Superliga y también el último torneo de transición: se pasará a un calendario anual febrero-diciembre, en sintonía con la Conmebol.

Argentinos en la Fifa

La Fifa oficializó ayer la conformación de todas sus comisiones para la gestión de Gianni Infantino, que tendrá presencia argentina más allá de nombrar a Donato Villani (Medicina) y Javier Zanetti (competiciones de la Fifa), con Carolina Cristinziano y Rodolfo D’Onofrio.

Cristinziano, actual integrante del Comité de Regularización que gobierna la AFA, apareció en la Comisión de Federaciones, un órgano cuya misión es “ocuparse de las relaciones entre la Fifa y sus miembros, además de elaborar propuestas para una cooperación óptima. Supervisa también la evolución de los Estatutos y reglamentos de la Fifa, las confederaciones y los miembros”.

Además, Rodolfo D’Onofrio integra la Comisión de Grupos de Interés, que se focaliza en “asesorar y asistir al Consejo en todos los asuntos relativos al fútbol, particularmente en lo referente a la estructura de este deporte y las cuestiones técnicas”.

El presidente de River compartirá grupo de trabajo con el ex lateral brasileño Cafú, y el ex arquero holandés Edwin Van der Saar. Además, tendrá como compañeros a dos ejecutivos ingleses de gran experiencia: Ivan Gazidis (ex Arsenal) y Richard Scudamore, presidente ejecutivo de esa competición.

Para que los nombramientos de los cuatro argentinos (Cristinziano, Zanetti, Villani y D’Onofrio) queden firmes, deberán pasar un test de integridad.

Las confirmaciones de Cristinziano y D’Onofrio llamaron la atención porque ninguno de los dos había sido nominado por la Conmebol en la comunicación formal que le hizo a la Fifa en agosto de 2016.

Había catorce candidatos y no estaba ninguno de los dos (sí aparecía, por ejemplo, Armando Pérez), pero según trascendió, hubo otra tanda de nominados, y en este nuevo listado sí aparecieron tanto la mujer de Gonzalo Belloso como el presidente de River.

Desde su nuevo lugar, y con conocimiento del mundo Fifa, nadie puede descartar a D’Onofrio para integrar el Consejo de la Fifa desde mayo, cuando terminará el mandato del colombiano Ramón Jesurum, quien asumió en lugar de otro argentino: Luis Segura.

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, quedó al frente de la Comisión de Finanzas de la Fifa.