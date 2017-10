Prohíben a Boasso usar frases que lo identifiquen con Cambiemos

Muy accidentado es el tránsito de Jorge Boasso por el sendero de Cambiemos. A la primigenia negativa de impedirle competir en las internas de diputados provinciales, ahora se suma una prohibición para que el radical utilice en su campaña frases que remitan a la fuerza que lidera Mauricio Macri. “A mí ya no me sorprende nada de lo que están haciendo pero sí recuerdo casos similares y me remonto a la época del proceso, de la dictadura, cuando los jueces de la dictadura prohibían símbolos, términos, nombres o a la Venezuela de (Nicolás) Maduro”, explotó Boasso.

El juez federal con competencia electoral Reinaldo Rodríguez hizo ligar a un pedido de la alianza Cambiemos de Santa Fe y le prohibió al candidato a diputado nacional por Unite utilizar en sus spots de campaña las frases “fuerza para el cambio”, “acompañando a Mauricio” y “sigamos cambiando juntos”. Por supuesto, el actual concejal radical ya apeló esa resolución.

“Es censura, es un ataque a la libertad de expresión, de opinión, es un derecho constitucional. Se mete ya en el contenido de una publicidad. Acá hay un juez que está prohibiendo que se acompañe al presidente. La verdad es que es una cosa insólita”, expresó en declaraciones a LT8 el dirigente que a pesar de todo el destrato que viene sufriendo sigue apoyando a Cambiemos.

Sin embargo, Boasso denuncia que desde la delegación santafesina del Enacom le está solicitando a los medios de comunicación de la provincia que bajen sus spots a pesar de que la sentencia no está firme.

“La resolución no está firme porque está apelada. Sin embargo, Ariel Rodríguez, delegado de Santa Fe del Enacom y ex concejal de (el intendente de Santa Fe José) Corral, mandó la orden a todos los medios de comunicación que bajen el spot. Por supuesto Rodríguez va a tener una denuncia penal por abuso de autoridad total, por el perjuicio que ocasiona”, denunció.

“Los medios están recibiendo la orden de bajar el spot del Enacom, que no recibió un oficio del juez, que no lo puede mandar porque sabe que no está firme”, agregó el candidato a diputado por Unite pero que se reivindica como miembro de Cambiemos.

El candidato a diputado dijo que ya le avisó de esta situación a los principales referentes de Cambiemos y que quiere luchar contra la “corruptela” que hay en la alianza oficialista.

“Hoy se lo hice saber al ministro del Interior Rogelio Frigerio y al presidente de la Nación (Macri). No obtuve respuestas hasta ahora pero les hice saber lo que está pasando en Santa Fe con los que manejan Cambiemos. Y ojo que yo me reivindico de Cambiemos, voy a ser diputado de Cambiemos. No me voy a poner en la vereda de enfrente, quiero luchar contra esta corruptela que también está en Cambiemos porque no todos los que están en Cambiemos quieren un cambio”, indicó.

Boasso también se hizo eco de la investigación periodística que acusa a Corral de desvíos de fondos públicos para mantener una red de punteros y militantes: “Fue un consorcio de periodistas, no lo hice yo o un político, los que investigaron a Corral. Quiero ser prudente y no subirme a la ola a días de las elecciones pero creo que la Justicia tiene que investigar y profundizar, rápidamente, tan rápido como sacó esta resolución prohibiéndome a mí el uso de frases”.