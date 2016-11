Malas noticias: Mateo descartado y Quignon en duda

Dos cambios aparecen en el horizonte de Newell’s para el partido de mañana ante Racing en Avellaneda, de acuerdo a la práctica de fútbol que dirigió ayer el entrenador Diego Osella. Uno es obligado por la lesión de Diego Mateo y el otro es netamente de juego.

En el táctico realizado a puerta cerrada en el predio de Bella Vista el uruguayo Fabricio Formiliano ingresó como defensor central y Franco Escobar pasó como lateral derecho en lugar del peruano Luis Advíncula, quien ocupará un lugar en el banco de suplentes, tal como sucedió enel clásico. Es una decisión táctica del entrenador, ya que su equipo jugará en reducto ajeno y no tiene la obligación de salir a buscar la victoria desde el primer minuto.

Mientras que Sebastián Prediger jugó en la práctica en lugar del lesionado Diego Mateo, quien se pierde el choque con Racing por una distensión en el isquiotibial.

A su vez, Facundo Quignon, el otro volante central, padece una fatiga muscular y es duda; si no llega a estar en condiciones el DT recurriría al juvenil Jalil Elías.

Por otra parte, Ignacio Scocco evoluciona de una ciatalgia con discopatía pero está descartado para el juego de mañana en el Cilindro a las 18.15, al igual que Mauro Matos, quien se resintió de una tendinitis en el tendón de Aquiles derecho.

El equipo para visitar a Racing iría con Luciano Pocrnjic; Escobar, Formiliano, Néstor Moiraghi, Nehuén Paz; Prediger, Quignon o Elías; Maximiliano Rodríguez, Mauro Formica, Joel Amoroso; y Mauricio Tévez.

“Armar este rompecabezas me tiene muy preocupado”

Diego Osella no pudo ocultar su preocupación por la racha de lesiones que sufre el plantel leproso. En ese sentido, entre varias ausencias que padecerá el equipo para visitar mañana a Racing, el DT leproso destacó la sensible baja de Diego Mateo, descartado para el juego ante la Academia.

En tanto, mientras define el armado del once para jugar mañana en el Cilindro de Avellaneda, Osella reconoció que tiene buenas perspectivas para firmar la renovación de su contrato como entrenador con la entidad del Parque Independencia.

“Armar este rompecabezas me tiene muy preocupado”, reconoció Osella, haciendo clara alusión a los inconvenientes que le genera no poder contar con varios futbolistas que padecen distintos problemas físicos.

Y luego, el DT leproso dio detalles sobre los futbolistas en cuestión. “Nacho (Scocco) sigue con molestias, estamos preocupados por eso y queremos saber qué va a suceder con él; Diego (Mateo) terminó con una fatiga y padece una pequeña distensión; y tanto Sills como Voboril todavía no están a en condiciones de ser tenidos en cuenta”.

Al menos, Osella tiene la expectativa de poder contar con Sebastián Prediger. “Tuvo dos estímulos de fútbol esta semana y va a estar a disposición”, confió el entrenador.

Por último, respecto a la renovación de su contrato, y si el tema económico podría llegar a ser un escollo, Osella contó: “Los dirigentes saben lo que pienso de la institución y del sentimiento que tengo hacia ella; ya les dije que lo económico no iba a ser ningún inconveniente”. Y aclaró: “No me he reunido todavía, pero no se trata de algo que sea difícil de arreglar”.