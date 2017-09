¿Primera prueba para Tobio? Montero piensa al defensor entre los titulares

Pensando en Temperley, el tercer rival del camino Canalla por la Superliga, Paolo Montero planea ensayar algunos retoques en el equipo. Uno de ellos involucraría a Fernando Tobio. El defensor, que llegó como refuerzo en el cierre del libro de pases, sería uno de los que ingresaría al equipo principal en la práctica de fútbol de esta semana. Y si el DT lo ve bien, Tobio podría debutar el lunes en cancha del Gasolero.

El posible ingreso de Tobio provocaría el adelantamiento de Mauricio Martínez a su posición de oficio, la de mediocampista central. Y, además, este movimiento generaría la salida de Santiago Romero del equipo, que se viene desempeñando como volante tapón.

La inclusión de Tobio en la defensa podría no ser el único cambio que ensaye Montero. Es que el Canalla viene mostrando problemas en la generación de juego. Algo que admitió el propio DT auriazul. Por lo que no habría que descartar otra modificación de nombre entre los volantes ofensivos.

La autocrítica de Montero

Apenas finalizado el partido del último domingo, el empate sin goles ante San Lorenzo, Paolo Montero reconoció errores de su equipo. Principalmente, el más evidente, la falta de generación de juego.

El DT habló de la necesidad de “seguir trabajando para buscar variantes”, y también pidió “paciencia”. A la vez que no dudó en aceptar que a su Central le cuesta resolver cuando “el rival se mete atrás y le cierra espacios”.

Planteado este escenario, no hay dudas de que Montero meterá mano en la formación. Aunque no hay sensación de necesidad de “cirugía mayor”. Fue el propio Montero quien aceptó tras el juego con el Ciclón que, el de mejorar la generación de juego, “es un problema del cuerpo técnico, nos hacemos responsables, y tenemos que seguir trabajando y creciendo en la semana para buscar variantes”.

Como primera medida, el uruguayo planea evaluar a Tobio entre los titulares. Y adelantaría en el terreno a Martínez, el jugador más regular y de mejor rendimiento del Canalla en este inicio del torneo.

¿La chance para Tobio?

Después de entrenar las últimas dos semanas especialmente en el aspecto físico, Fernando Tobio está ahora a disposición de Montero. Y será el técnico quién lo evaluará en el ensayo de fútbol para ver si se produce el debut oficial del defensor con la casaca auriazul ante Temperley, el próximo lunes.

En los tres primeros partidos de la temporada (2 por la Superliga y 1 por Copa Argentina), Central mostró solidez defensiva. Así lo reflejan los números: sólo recibió dos goles, ambos en situaciones de pelota detenida.

Sin embargo, más allá de ese buen rendimiento defensivo, Montero incluiría a Tobio en la última línea y adelantaría a Martínez al mediocampo, su hábitat natural. En este movimiento, el que candidato a perder su lugar es Romero.

La semana pasada, Tobio participó en dos ensayos de fútbol, ambos integrando el equipo suplente. Y, evidentemente, la evaluación de Montero sobre su presente no fue la mejor, ya que el ex Boca no integró ni el banco ante San Lorenzo.

Pero ahora, en la antesala del partido con Temperley, el escenario es diferente. Montero sabe que debe hacer algún retoque. Y el ingreso de Tobio para adelantar a Martínez aparece como la opción más a mano para el uruguayo.

¿Será el único cambio? ¿Hará alguna variante Montero? Las respuestas llegarán durante este viernes, en el ensayo de fútbol que se desarrollará en el predio de Arroyo Seco.

Dos sedes posibles para la Copa Argentina

Ya comenzaron las charlas entre dirigentes de los clubes involucrados y los organizadores para acordar cuándo y dónde se jugará el partido entre Central y Boca por los octavos de final de la Copa Argentina. Hay dos fechas tentativas, ambas cercanas: miércoles 27 o jueves 28 de septiembre. Y, al menos por ahora, dos sedes probables: las ciudades de Mendoza o Buenos Aires.

Lo único concreto que se supo en las últimas horas es que ya no corre la chance de que ese encuentro se dispute en Mar del Plata, como pretendían los xeneizes.

En cuanto a la fecha, los auriazules preferirían que el partido se juegue el jueves 28. ¿El motivo? Que el fin de semana anterior, en el marco de la cuarta fecha de la Superliga, Boca jugará el sábado ante Vélez en Liniers; mientras que el Canalla será local de Banfield el domingo. Por lo tanto, como los xeneizes tendrían un día más de descanso, los de arroyito pretenden jugar el jueves siguiente por la Copa.

La palabra del Colo Gil

“Venimos haciendo bien las cosas, aunque nos falta seguir trabajando y mejorando en diferentes aspectos”, planteó Leonardo Gil, una de las caras nuevas del Central que moldea Paolo Montero, que no pudo ganar en las primeras dos fechas de la Superliga. Y aunque Gil afirme que “el equipo está sólido”, la cuenta pendiente es indisimulable.

“Tener un equipo sólido significa mantener la valla en cero que lo estamos haciendo bastante bien, pero en ofensiva nos está faltando ese sprint final en los últimos metros”, aceptó el Colo. Y sobre el mismo tema, el mediocampista agregó: “Creo que vamos a ir encontrando el funcionamiento ofensivo a medida que pasen los partidos, porque las sociedades llevan tiempo en conformarse”.

—¿Pensás que les está faltando más sociedades que les permita a los delanteros convertir?

—Sí, creo que todos somos responsables de darle esos pases a los delanteros para que puedan convertir. Es lo que tenemos que trabajar. En líneas generales, el equipo está bien.

—¿Deben conocerse mejor los nuevos con los que ya estaban?

—Sí, hay una base que viene jugando junta y otra base que no. Y conocernos va a llevar trabajo y partidos. Mientras más rápido lo hagamos, mejor va a ser. Pienso que con San Lorenzo hicimos un muy buen partido, fuimos amplios dominadores. La defensa está muy bien, y en ofensiva faltó esa puntada final. Abrirlo en una pelota parada hubiese sido ideal, pero no nos salió y tenemos que seguir trabajando sobre eso.

—¿La cuenta pendiente es encontrar variantes para que Ruben y Zampedri se sientan cómodos en el área?

—Tenemos que encontrar eso. La defensa está muy bien y nos está faltando en los metros finales. Pero a todos los equipos se le hace difícil cuando se le meten atrás, no sólo a nosotros. A Argentina se le hizo difícil en las Eliminatorias con Venezuela. La mayoría de los partidos se plantean así y hay que buscarle una solución.

—¿Creés que con Temperley va a ser así o ellos van a salir porque están necesitados y son locales?

—Al ser locales van a salir un poco más. Vamos a ver cómo plantean ellos el partido y de qué manera pueden lastimar. Nosotros tenemos que hacer hincapié y trabajar en las cositas que nos están haciendo falta, y seguir manteniendo las cosas que estamos haciendo muy bien, que es la tenencia, estar sólidos y atacar por las bandas.