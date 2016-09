Primera D: Argentino sigue afilado

Si no se sufre, no vale. Argentino metió ayer una importante victoria como local 1-0 ante Central Ballester gracias al tanto de Franco De Giglio sobre el cierre de la primera mitad y sumó su segundo éxito consecutivo en el inicio del campeonato de Primera D.

Quiere animarse a soñar en grande el Sala, que en este comienzo de temporada viene ratificando con resultados que está para pelear bien arriba y que lo de la campaña del torneo anterior no fue una casualidad, sino una causalidad.

Es que ganó exhibiendo buenos argumentos en todas sus líneas, generando varias situaciones claras de gol en ataque y aguantando bien la presión en defensa cuando el rival se venía con toda en busca del empate.

¿Lo negativo? La falta de puntería en los metros finales. Al menos cinco chances netas para liquidar el partido tuvo Argentino en el arranque del complemento, cuando ya jugaba con uno más por la roja a Marengo en la visita.

Encima el árbitro Hernán Dellacasa, de pésimo desempeño, echó mal a Iramaz a los 28 del segundo tiempo, trastocando todos los planes del Sala, que tenía el trámite controlado y terminó sufriendo innecesariamente por no haber marcado el 2-0 cuando pudo.

Casi abajo del arco estaba De Giglio cuando empujó a la red el muy buen centro de Camafreita, de gran partido. Después, entre el arquero rival y la mala fortuna, la pelota no quiso volver a entrar.

Pero ya habrá tiempo para corregir esos errores. El certamen recién comienza y los números son están a favor del equipo de Marcelo Vaquero: dos jugados, dos ganados. Y no menos importante aún: el Sala se impuso con claridad, superando bien a sus rivales, creando muchas situaciones de gol y sin pasar sobresaltos en defensa. ¿Qué más se puede pedir?

En el horizonte cercano figura Deportivo Paraguayo, que ayer superó 1-0 a Yupanqui en condición de visitante.

Continúa la segunda fecha

Hoy se jugarán dos partidos más: Ituzaingó vs. Juventud Unida y General Lamadrid vs. Victoriano Arenas. La acción continuará mañana con otros dos duelos, Claypole vs. Liniers y Centro Español vs. Puerto Nuevo. El martes completarán Alem vs. Atlas y Lugano vs. Muñiz. Ayer además del Sala ganó Paraguayo en cancha de Yupanqui.

El Charrúa cambió y ganó

Central Córdoba metió una gran victoria en su visita al estadio de Defensores de Cambaceres. Ramiro Rocca, quien hacía su estreno con la casaca del Matador, anotó el único tanto para el conjunto de Oscar Santángelo, que para esta segunda presentación en el campeonato de Primera C paró un equipo completamente distinto al que había elegido en el estreno ante Cañuelas (0-0) la semana pasada.

Tras un primer tiempo parejo y con pocas llegadas, pero que mostró un Charrúa más agresivo que el dueño de casa, la historia se hizo de ida y vuelta en la etapa complementaria.

Coki Torres lo tuvo a los 14 minutos tras una buena asistencia del Pato Sánchez, pero su remate se fue apenas arriba del travesaño. Y casi enseguida el que convierte es el rival por intermedio de Diego Ledesma, quien de frente a Romero la tiró increíblemente afuera.

Nunca se rindió Córdoba y a diez del final encontró su recompensa con el gol de Rocca, el jugador que se sumó al plantel en la semana proveniente de Puerto San Martín y que ya comenzó a pagar.

La próxima presentación del Charrúa será en el Gabino Sosa ante Midland, que ayer superó de local 2-1 a Cañuelas, mismo resultado que Armenio sobre San Miguel. Hoy la acción continuará con J. J. Urquiza vs. Defensores Unidos, Laferrere vs. Deportivo Merlo y Sacachispas vs. Luján. Cierran mañana Dock Sud vs. Italiano y Sportivo Barracas vs. El Porvenir.

Festejó el Tigre de Ludueña

Victoria a domicilio. Tiro Federal le propinó un duro golpe a Coronel Aguirre en su propio estadio y se impuso por 2 a 1 en Villa Gobernador Gálvez, en el marco de la cuarta fecha correspondiente a la zona Litoral Sur B del torneo Federal B.

Ambos equipos necesitaban ganar para mantenerse cerca de la parte alta de la tabla de posiciones y al final el que terminó festejando fue el Tigre de barrio Ludueña, quien logró dar vuelta un resultado adverso para quedarse con los tres puntos.

Hugo Fretes de penal adelantó al Rojiverde en el inicio de la etapa complementaria, pero Carlos Díaz y Diego Angaroni revirtieron el marcador en los minutos finales a favor del equipo que comanda tácticamente Adrián Dezotti.

La próxima presentación de Tiro Federal, que ahora suma seis unidades en tres presentaciones, será como local ante Adiur, que hoy recibe a 9 de Julio de Rafaela desde las 16. En tanto que Aguirre, conducido por el Indio Solari, visitará a Ben Hur con la obligación de conseguir un buen resultado para no comenzar a despedirse de cualquier chance de pelear por un boleto a la próxima instancia.

Otro que también saldrá a escena hoy aunque por la zona Litoral Sur A es Puerto General San Martín, que en su reducto será anfitrión de Santa María de Oro de Concordia, a partir de las 16 y con arbitraje de Leandro Bottoni.

Comentarios