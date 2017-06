Presentaron la segunda edición de la Copa Santa Fe

La segunda edición de la Copa Santa Fe comienza a entrar en zona de definiciones. Y mientras se espera la llegada, en octavos de final, de los equipos más importantes de la provincia ayer en la sede de Gobernación local fue presentada ante los medios de prensa la edición 2017. El acto estuvo encabezado por autoridades del Gobierno provincial y por directivos de la Copa. Además, del mismo participaron los campeones del Mundo 86 Nery Pumpido y Ricardo Giusti. El lanzamiento se realizó ante una gran presencia de dirigentes de los clubes participantes. Esta segunda edición de la competencia, que tuvo a Unión de Sunchales como su primer campeón, la comenzaron 60 instituciones, 38 de ellas pertenecientes a las Ligas de la Federación Santafesina de Fútbol, 4 clasificados de la Copa Federación, 8 participantes activos del Torneo Federal B, 3 del A, 2 del ascenso de AFA y los 5 clubes que hoy están en Primera. El acto de presentación estuvo presidido por el ministro de Gobierno de la Provincia, Pablo Farías, por el presidente del consejo directivo de la Federación Santafesina de Fútbol, Carlos Lanzaro; y por el ministro de Desarrollo Social de la provincia, Jorge Álvarez. Además, el gobernador Miguel Lifschitz a través de un video auguró “el mayor de los éxitos” a esta nueva edición y afirmó que el torneo “es un ejemplo al país de ver al deporte de abajo hacia arriba y de la capacidad organizativa de Santa Fe, como también del compromiso público-privado” para llevar adelante la propuesta. Por su parte, Farías sostuvo que hay “un enamoramiento de los clubes del interior con este torneo que le da una posibilidad y desafío de llegar a jugar en alguno de los estadios más importantes de la provincia”. El ministro indicó además que en esta segunda edición, “el torneo se encuentra más consolidado, con más equipos y con mayores expectativas”. Y añadió: “Estamos convencidos de que en poco tiempo, esta copa va a ser uno de los torneos más importantes del país”. En tanto, Álvarez hizo hincapié en que en Santa Fe “hay un ida y vuelta con los clubes muy fuerte y esta copa es parte esa relación”. También rescató que dicha competencia es una forma de “integrar el territorio santafesino a través de la práctica del deporte y es una oportunidad de que las hinchadas puedan participar de la fiesta del fútbol”. Finalmente, Lanzaro destacó “la voluntad del gobernador Lifschitz de respaldar una vez más este torneo que pone a Santa Fe a la vanguardia a nivel nacional porque no hay otro certamen de estas características, donde los clubes del interior compitan con los de primera, promoviendo la integración y el desarrollo deportivo de las entidades y las ligas”. El dato: $2.375.000 repartirá en premios la segunda edición de la Copa Santa Fe. Los ganadores de la primera etapa ya obtuvieron 20 mil pesos, los de la segunda 35 mil, los equipos que se impongan en la tercera fase se alzarán con 70 mil, los de octavos 150 mil, los que pasen a la semifinal obtendrán 300, los que lleguen a la final 600 mil y el campeón se llevará el suculento premio de 1.200.000. Las fechas de lo que viene La segunda edición de la competencia se inició a principios del mes pasado. Y entre finales de mayo y principios de junio tuvieron lugar los choques por la segunda fase. En tanto que la tercera etapa de la copa arrancará el 24 de este mes y se extenderá hasta el 1º de julio. En tanto que los octavos y cuartos de final se disputarán en el receso del torneo de AFA, la semifinal tendrá lugar en fecha Fifa (en agosto) y la final también se disputará en fecha Fifa (en octubre). Para estas dos últimas instancias de la competencia se convendrá con los clubes que la jueguen la fecha exacta, inclusive podría ser entre semana. ¿Clásico en la final? En la presente edición de la Copa Santa Fe existe la posibilidad de que los clubes de Primera de Rosario se enfrenten en la final. Es que, a diferencia de lo que ocurrió en el primer año de la competencia, Central y Newell’s van por llaves distintas. Ambos equipos comenzarán la participación en la edición 2017 en octavos de final, que están previstos para comenzar el próximo 23 de julio. El rival de la Lepra saldrá del choque que sostendrán a fin de mes Belgrano de Santa Isabel y Sportivo Rivadavia de Venado Tuerto. En tanto que el adversario del Canalla se conocerá después del enfrentamiento que mantendrán Alianza Sport de Rosario y Unión de Álvarez. Por otro lado, ayer quedó ratificado que los clubes de Primera rosarinos, que estuvieron representados ayer por el presidente canalla Raúl Broglia, y el secretario general leproso José Menchón, jugarán la Copa con jugadores profesionales. Por último, además de los clubes de la Liga Rosarina que clasificaron a la próxima instancia, ahora en tercera fase jugará Central Córdoba. El Charrúa enfrentará a Sportivo de Las Parejas, de la Liga Cañadense.

: Trying to get property of non-object inon line