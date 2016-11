Presencia asegurada: goles de Esteban Solari y Carlos Del Giorno

Con el parate en la gran mayoría de las ligas mundiales por la fecha Fifa de Eliminatorias, la acción se vio reducida pero no por ello faltó la presencia rosarina. Acá un repaso a lo más destacado del fin de semana:

Ecuador: Serie A – Segunda fase – Jornada 18: Con un gol a los 68 minutos del rosarino Esteban Solari (salió a los 72), Aucas venció 3-1 a River Ecuador. En tanto, el ex canalla Hernán Galíndez estuvo en el arco de Universidad Católica que cayó 3-1 en su visita a Delfín. Por último, el rosarino nacionalizado ecuatoriano Norberto Araujo jugó los 90 minutos en Liga de Quito que empató 1-1 ante Fuerza Aérea.

El Salvador: Apertura – 20ª Fecha: El ex defensor leproso Carlos Del Giorno marcó a los 68 minutos para el Municipal Limeno dándole el triunfo 2-1 a su equipo ante FAS. En tanto, el Águila, dirigido por el rosarino Edgardo Malvestiti, venció 2-0 como visitante a Chalatenango y sigue en lo más alto de la tabla. Gran campaña del Chueco en su primera experiencia en El Salvador.

Chile: Apertura. Pendiente de la 8ª fecha, Universidad Concepción de Alexis Machuca (jugó todo el partido) cayó 2-0 en su visita a Santiago Wanderers.

Primera B (2ª División) – 15ª Fecha: Unión La Calera, con el ex delantero de las inferiores leprosas Federico Laurito (los 90 minutos) y el ingreso del ex inferiores canallas Lucas Bracco a los 67, cayó 1-0 como local ante La Serena. En tanto, Santiago Morning, con el ex inferiores rojinegras Oscar Ortega (salió a los 67), cayó 2-0 en su visita a San Marcos.

Paraguay: Clausura. Por un postergado de la 11ª fecha, Sportivo Luqueño, que tuvo todo el partido al atacante rosarino Guido Di Vanni, igualó como local 0-0 ante Cerro Porteño que tuvo en el arco al ex inferiores canallas y leprosas Ignacio Don.

Uruguay: Segunda Profesional (2ª División) – 9ª Fecha: El ex arquero de las inferiores leprosas Cristian Blanco fue suplente en Canadian que igualó 3-3 ante Tacuarembó.

Perú: 2ª División: Segunda Ronda – 13ª Fecha: El ex canalla Claudio Velázquez marcó a los 8 minutos en la goleada de Willy Serrato por 4-1 ante Atlético Torino. En tanto, Academia Deportiva Cantolao, con el ex arquero de inferiores leprosas y canallas Federico Nicosia, igualó 0-0 en su visita a Carlos Mannucci. Por último, Alianza Universidad, con el ex delantero leproso Hernán Altolaguirre (los 90 minutos), empató sin abrir el marcador ante Cienciano.

México: Liga de Ascenso (2ª División) – 17ª Fecha: En duelo con protagonistas rosarinos, Correcaminos, con el ex Tiro FederalDiego Olsina desde el inicio (salió a los 76 minutos), y el ingreso del ex delantero leproso Nicolás Saucedo (entró para el complemento) cayó 1-0 ante Dorados conducido por el rosarino Gabriel Caballero y que tuvo al ex leproso Gabriel Hachen (ingresó a los 66). En tanto, el ex zaguero rojinegro Jonathan Valle actuó todo el partido para Cimarrones que igualó 1-1 ante Venados.

Alemania: Regionalliga Südwest (4ª división) – 20ª Fecha: El ex lateral de Newell’s y Argentino Leandro Grech jugó todo el partido para el Elversberg, que de local venció 2-0 a Eintracht Trier y sigue líder de su zona.

Francia: Copa – 7º Turno: El ex inferiores leprosas Cristian Battocchio actuó todo el partido para el Brest que superó 3-0 a ASPTT Brest y avanzó de ronda. Lo mismo consiguió el rosarino Diego Gómez (reemplazado a los 80 minutos) con su equipo Cholet (de la cuarta división) que derrotó 1-0 a Challans.

Nueva Zelanda: Premiership – 4ª Fecha: Team Wellington, que tuvo a los ex inferiores leprosas Mario Barcia (salió a los 77 minutos) y Guillermo Moretti (debió ser reemplazado a los 85 con un corte en una de sus cejas por el que debieron darle tres puntos), venció 5-2 a Hamilton Wanderers.

Italia: Serie B (2ª División) – 14ª Fecha: El ex defensor de Central Nahuel Valentini jugó todo el partido (amonestado) para Spezia, que igualó 1-1 ante Bari.

Serie D (4ª División) – 11ª Fecha: Por el Grupo H, el rosarino Aníbal Montaldi fue titular, salió a los 60 minutos, en el Bisceglie, que igualó 2-2 ante Francavilla, que tuvo al ex canalla Sebastián Gasparini (jugó los 90). En tanto, por el Grupo F, el ex canalla Emiliano Forgione ingresó a los 78 en el Monticelli que igualó 0-0 con Pesaro. Por el Grupo I, Gladiator 1924, con el rosarino Cristian Criniti (ingresó a los 77 minutos) venció 1-0 de local a Due Torri. Por el Grupo E, Valdinievole Montecatini, con el rosarino Franco Ferrari (todo el partido), empató 1-1 con Savona.

España: La Liga 123 (2ª División) – 14ª Fecha: Getafe, con el ex canalla Alejandro Faurlin (salió en el entretiempo) y el ex Tiro Facundo Castillón (ingresó a los 80), cayó 1-0 en su visita al Gimnàstic Tarragona. En tanto, el rosarino Luciano Balbi (reemplazado en el entretiempo) fue parte de la derrota 2-0 del Valladolid ante Elche.

Segunda B (3ª División) – 14ª Fecha: Por el Grupo 2, Real Madrid Castilla conducido por el ex Real Madrid Santiago Solari igualó 1-1 en su visita a Arenas Club. En tanto, el ex Renato Cesarini Nicolás Delmonte jugó los 90 en Marbella, que cortó una racha de tres derrotas en fila al empatar 2-2 ante Jaen.

Liga Regional (5ª División) – 13ª Fecha: Por el Grupo Norte de la Autónoma Preferente de Galicia, Ribadeo FC, con el rosarino Mauro Poratti (todo el partido), venció 1-0 a CSD Arzúa.

Galardón

El rosarino Alejandro Faurlin, surgido de las inferiores de Rosario Central, recibió esta última semana el premio al mejor jugador del mes de octubre del Getafe de la 2ª división española.

La votación la realizan los hinchas de cada club a través de una empresa de cervezas que apoya a la liga y realiza la elección en cada institución participante.