Preocupa la continuidad de 250 trabajadores de Monticas

La continuidad laboral de los trabajadores que emplea la empresa Monticas en el territorio santafesino quedó en incógnita. Entre choferes y administrativos, de la compañía dependen 250 personas. Desde el gobierno provincial, el secretario de Transporte, Pablo Jukic, aseguró que los trabajadores serán contratados por la nueva compañía que obtenga la concesión y que los sueldos de febrero están garantizados. Pero desde los dos gremios que representan a los choferes se mostraron cautos. Manuel Cornejo, titular de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Rosario, sostuvo que ayer se reunió con la cartera de Jukic y que este miércoles a las 11 realizarán una asamblea con los empleados de Monticas. Desde la Asociación de Obreros del Transporte Automotor (Aota), el secretario general Alberto Montenegro advirtió que “a los trabajadores la empresa no se les comunicó nada y no saben si ir o no a trabajar”. Además, adelantó que presentará pruebas contra Monticas a la Justicia.

Sin ruta

El anuncio del secretario de Transporte fue hecho en la conferencia de prensa en la que se dieron a conocer las empresas que desde este martes a la tarde reemplazan a Monticas en el corredor de la ruta nacional 33, después de que se le retirara la concesión a la cuestionada compañía de transporte. Según Jukic, la continuidad de los trabajadores está garantizada y “es una de las condiciones exigidas en los pliegos de la nueva licitación”. “Es una condición general, así que les llevamos tranquilidad”, agregó. En todo el territorio provincial, entre choferes y personal administrativo Monticas emplea a alrededor de 250 personas.

El funcionario también afirmó que está garantizado el pago del salario de febrero: “Estamos permanentemente reunidos con la empresa, los sueldos se van a pagar normalmente”.

Los gremios

El secretario general de la UTA de Rosario, Manuel Cornejo, sostuvo que mantuvo una reunión con el secretario de Transporte en la que se discutió la continuidad laboral de los choferes de Monticas. Si bien Cornejo no quiso dar detalles del encuentro, adelantó que este miércoles a las 11 se realizará una asamblea con trabajadores en la que informarán detalles de la reunión de este martes. El encuentro será en la sede gremial de 27 de Febrero al 600.

No saben

El titular de la Aota, Alberto Montenegro, aseguró por su parte que a los choferes “Monticas no les comunicó nada”. “Los delegados fueron a la empresa pero no fueron recibidos. Los colectiveros no saben si tienen que seguir yendo a trabajar ni qué van a hacer mientras se hace la nueva concesión. La mayoría dejó de ir porque no tienen nada para hacer. Es un momento de mucha incertidumbre”, expresó. Según Montenegro, son 60 las familias afectadas por el cierre de la compañía.

Para el representante gremial el trágico siniestro del viernes “estaba cantado”. “Esto nos hace acordar a la tragedia de Once, de la cuál hasta hoy nadie se hace cargo. Desde el 2012 venimos denunciando las pésimas condiciones de los coches de esta empresa. Este accidente se podría haber evitado con prevención, con el cumplimiento de los requerimientos técnicos y con los controles por parte del Estado”.

“Si no se toman decisiones correspondientes y si no se pone todo en condiciones esto va a seguir pasando”, agregó.

La Aota realizará una conferencia de prensa mañana a las 12.30 en la Terminal de Ómnibus.

Según Montenegro, presentarán pruebas contra Monticas que después serán puestas a disposición de la investigación judicial del choque que lleva adelante la Fiscalía.

Tres personas internadas siguen en estado crítico

Catorce personas que fueron víctimas del choque entre dos colectivos de la empresa Monticas el viernes pasado continúan internadas, tres de ellos en grave estado.

Según el parte médico emito este martes, en el Hospital de Emergencia Clemente Alvarez (Heca) eca hay dos personas en estado crítico en terapia intensiva y una tercera en sala general. También queda un paciente fuera de peligro en observación.

En el Hospital Provincial, hay tres pacientes estables, aunque dos continúan en terapia intensiva.

En el Sanatorio Parque hay una persona en estado reservado y otra en sala general.

En el Hospital Eva Perón hay un solo paciente en observación.

En el Hospital Centenario hay dos en sala general en observación.

En tanto fueron dados de alta todos aquellos que se encontraban internados en el Sanatorio Mapaci y en el hospital Italiano.