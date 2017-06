Premundial Sub 16: Argentina ya está en semifinales

El seleccionado argentino masculino Sub 16 le ganó anoche a Paraguay por 71 a 52 en su tercera presentación en la zona A del Premundial de las Américas que se está disputando en el Polideportivo Cincuentenario de Formosa. Venía de derrotar en la noche del jueves a Venezuela por 46 a 39. Los tres mejores clasifican al Mundial de Rosario y Santa Fe de 2018. Argentina ya tiene su lugar asegurado. Hoy habrá semis con Estados Unidos vs. Argentina y Canadá vs. Puerto Rico.

El equipo albiceleste sigue mostrando muchos altibajos, en esta apuesta de contar con jugadores altos y de proyección. Tras la derrota ante Canadá del debut, Argentina ganó ante Venezuela un partido clave con 15 puntos de Gastón Bertona y 5 más 4 rebotes del escolta rosarino Bautista Lugarini. Y anoche Lugarini hizo 17 con 13 rebotes. En la zona B de la competencia, ayer Estados Unidos le ganó a México por 127 a 52 y se quedó con el grupo de manera invicta, mientras que Puerto Rico venció a República Dominicana 94 a 88 y fue el otro clasificado a semifinales.