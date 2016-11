Premio para Guillermo Kaufmann, por sus estudios en Óptica y Fotónica

El doctor Guillermo Kaufmann, investigador superior en el Instituto de Física Rosario (Ifir, Conicet-UNR) obtuvo el premio Galileo Galilei 2016 otorgado por la International Commission for Optics (ICO). El científico recibirá el galardón en el marco del Congreso General de la ICO que se realizará en agosto de 2017 en Tokio, Japón.

Este reconocimiento internacional se otorga anualmente a científicos del área de Óptica y Fotónica que han realizado contribuciones excepcionales en estos campos bajo condiciones comparativamente desfavorables. En este caso, Kaufmann se hizo merecedor de la distinción por el desarrollo de nuevas técnicas de interferometría speckle y sus aplicaciones en mecánica experimental, tecnología de materiales y ensayos no destructivos.

El speckle es la distribución al azar de la luz producida por cualquier objeto rugoso cuando es iluminado por un haz láser. Este fenómeno, inicialmente considerado como ruido óptico, se puede usar para determinar distintas propiedades del objeto que lo genera a través de mediciones realizadas a distancia, es decir, sin entrar en contacto con el mismo.

Estas técnicas, que se engloban dentro de la denominada metrología de speckle y entre las que se encuentra la interferometría de speckle, poseen numerosas aplicaciones. Por ejemplo, permiten medir propiedades mecánicas de materiales a escalas menores al micrómetro (nanotecnología), y posibilitan la determinación de amplitudes de vibración de la membrana del tímpano, frente a una onda de choque sonora, y la caracterización de propiedades viscoelásticas de petróleos dentro del pozo a profundidades de miles de metros. Además, se pueden aplicar para la medición de tensiones residuales, el análisis de la propagación de fisuras en diversos materiales, la velocidad de secado de una pintura y la detección no destructiva de defectos subsuperficiales en álabes de turbinas de motores a reacción.

Kaufmann es doctor en Ciencias Físicas, egresado de la Universidad de Buenos Aires y profesor titular en el Departamento de Física de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario. Además, es miembro fellow de la Optical Society of America (OSA) y de la International Society for Optics and Photonics (Spie). En el año 2003, obtuvo el premio Bernardo Houssay en la categoría de investigador consolidado. También se ha desempeñado como editor temático de la revista Applied Optics y es miembro del comité editorial de Optics and Lasers in Engineering. En el año 2015, obtuvo el SPIE Chandra S. Vikram Award for Optical Metrology.