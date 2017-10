“Prefiero ganar el lunes con Montero y que nosotros resignemos la Copa Santa Fe”

Leonardo Fernández está a las puertas de conseguir un título para Central: la Copa Santa Fe. Después de ganar la primera final a Atlético Rafaela como visitante, la reserva auriazul quedó cerca del objetivo. Y su técnico lo sabe. Pero, de todos modos, mantiene el perfil bajo.

“Por ahora estoy tranquilo; pero seguramente, cuando transcurran las horas, van a llegar esas cosas que sentimos todos antes de un partido tan importante y definitorio”, señaló Fernández en la previa de la segunda final ante La Crema.

Y ante la crítica situación que vive el primer equipo, con Paolo Montero y su continuidad en duda, Fernández redobló el contenido del mensaje positivo. Consultado sobre su chance de ser DT interino en caso de que Central pierda el próximo lunes ante Godoy Cruz por Copa Argentina, el entrenador de la reserva aseguró: “Es importante que el viernes ganemos por la Copa Santa Fe, pero muchísimo más importante es ganar el lunes; cambiaría los escenarios, y si me das a elegir, prefiero ganar el lunes con Paolo y que nosotros resignemos la Copa Santa Fe”.

—¿Cuánto vale que lleguen a esta final ante Atlético de Rafaela en racha ganadora?

—Es bueno, ganar siempre es bueno. Si bien no es lo más importante, creo hay que apuntar a la formación y que ellos puedan incorporar un montón de cosas no sólo en lo técnico, sino también en lo táctico, lo físico y a partir de ahí se puedan ir forjando un lugar para nuestra primera división.

—¿Es el partido más importante de tu carrera?

—En Central, el partido más importante es el que viene.

—Tienen una diferencia a favor. ¿Te preocupa que los chicos especulen con eso?

—Es una diferencia, se ganó bien el partido anterior. Pero no es definitorio para nada. Lejos estamos de especular. llegamos hasta acá jugando de una manera, ¿para qué cambiar?

—¿Qué te preocupa del rival?

—La tenencia de pelota es lo que más me preocupa. Tienen muy buenos movimientos en mitad de cancha, buena circulación, buen pie, y jugadores de mucha experiencia.

—¿Puede pesar ese tema de la experiencia?

—Sí, seguramente el marco a ellos no les va a afectar. Y a los chicos por ahí les puede pesar un poco. Esperemos que no. En el primer partido no se notó tanto. Esperemos que en esta segunda final tampoco.

—¿Por qué Central merecería quedarse con esta Copa?

—Me parece que fue siempre superior al rival de turno, de distintas categorías y edades. Fue de menor a mayor, y siempre propuso lo mismo: tratar de ser protagonista, no meterse atrás, y brindarse para hacer un buen juego. Me parece que en definitiva se va a llevar esta Copa aquel que tenga esa diferencia, ese querer jugar el partido permanentemente.

—¿Les sirve a los juveniles jugar con público en el Gigante?

—Es fundamental, es un paso más dentro de su carrera formativa, esto de sentir esa presión extra de nuestro público. Me parece que les va a hacer muy bien. Inclusive creo que puede significar un click en la carrera de estos chicos.

Ya tiene a los once

El equipo para jugar este viernes ante los rafaelinos ya está confirmado. La única duda estaba en el arco. Pero Leo Fernández charló con Paolo Montero y acordó que podrá contar con Jeremías Ledesma, que viene siendo titular en todos los partidos de la Copa Santa Fe.

El resto del once para jugar desde las 21 el segundo partido final de la Copa Santa Fe ante La Crema, ya estaba decidido. Y habrá un solo cambio respecto de los que fueron titulares en la primera final: el ingreso de Leonel Rivas en lugar de Joaquín Pereyra.

Así, la reserva Canalla formaría con Ledesma; Nahuel Gómez, Renzo Alfani, Luciano Recalde, Facundo Rizzi; Andrés Lioi, Emanuel Ojeda, Diego Becker; Rivas; Agustín Maziero y Agustín Coscia.

“Hicimos un enroque con Pereyra porque Leo (Rivas) necesita tener minutos de fútbol, y le va a venir bien jugar un partido decisivo como éste”, explicó Fernández sobre la inclusión del mediapunta. Y acerca de lo que puede aportar Rivas, agregó: “Nos puede dar más vértigo de tres cuartos de cancha hacia adelante, es gambeteador, seguramente nos va a dar mucha velocidad”.

En cuanto al ensayo realizado el miércoles por la mañana en una cancha sintética de un predio privado ubicado en Funes, los supuestos titulares jugaron dos tiempos de casi 20 minutos cada uno ante dos equipos alternativos diferentes. Y se impusieron por 3 a 0, con goles de Coscia, Lioi y Maziero. El arquero de ese equipo fue Agustín Alastra.

Los auriazules volverán a entrenar este jueves por la tarde, en la ciudad deportiva de Granadero Baigorria. Luego de esa práctica, los futbolistas que sean citados por Fernández quedarán concentrados en el hotel del predio.