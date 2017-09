Precios Cuidados, ¿todavía existen?

Precios Cuidados es uno de los programas que el gobierno de Mauricio Macri continuó de la gestión anterior, pero sólo en los papeles. Si bien la semana pasada el Ejecutivo prorrogó el programa hasta el 6 de enero próximo y agregó 151 nuevos productos al listado, desde las asociaciones que nuclean a supermercadistas y almaceneros de Rosario señalaron que Precios Cuidados funciona a medias en supermercados y fue excluido de almacenes y autoservicios. Incluso hay organizaciones de consumidores que ya lo consideran extinto ante la falta de control en hipermercados, donde tampoco se ven como antes.

El programa nacional de precios fue creado a principios de 2014 bajo la gestión del entonces secretario de Comercio Augusto Costa, quien había asumido días antes tras la salida del polémico Guillermo Moreno.

El flamante funcionario, un hombre cercano al ex ministro de Economía Axel Kicillof, advirtió en ese momento que el objetivo del acuerdo no era bajar los precios, sino “dar valores de referencia” en medio de los cuestionamientos al Indec, que había arrojado una inflación del 10,9% en 2013 mientras que mediciones privadas y la CGT que conducía Hugo Moyano arrojaban valores por encima del 25%.

Ese objetivo fue acompañado por productores, industriales, supermercadistas y almaceneros. Ante la buena recepción de los consumidores, el gobierno de Macri decidió continuar con Precios Cuidados. La semana pasada, el Ejecutivo anunció la extensión hasta el 6 de enero próximo, con la incorporación de 151 productos (llegando a un total de 476), pero desde distintos sectores aseguraron a El Ciudadano que el programa no se cumple o se cumple a medias.

“Hay supermercados que están adheridos y otros que no, porque no hay obligación de formar parte del programa. Fue muy fuerte la adhesión cuando el programa se creó y después fue perdiendo impulso, porque durante el gobierno anterior (de Cristina Kirchner) se controlaba. Si bien la obligatoriedad no era oficial, se puede decir que lo era”, describió el presidente de la Cámara de Supermercados de Rosario, Mariano Martín.

El caso de los almacenes, autoservicios y pequeños supermercados de barrio es aún más drástico. La Red Comprar fue lanzada en 2014 por el gobierno kirchnerista para que Precios Cuidados llegue a estos comercios. El proyecto complementario fue fundamental para que el programa nacional de precios llegue a pueblos y pequeñas ciudades donde no existen los hipermercados. Juan Milito, presidente del Centro Unión de Almaceneros de Rosario, manifestó que desde diciembre de 2015 la Red Comprar “fue excluida” de Precios Cuidados.

“Para los comercios que nucleamos nosotros no existe más Precios Cuidados porque el gobierno dejó afuera a la Red Comprar. Habíamos implementado muy bien el programa y logramos medir la distorsión de precios. Siempre tuvimos la postura de acompañarlo pero ahora sólo existe para los grandes hipermercados y ni siquiera se respeta”, señaló el representante de los almaceneros.

Además, Milito aseguró que su asociación tiene la intención de que la Red Comprar vuelva a ser incluida, pero al mismo tiempo no es muy optimista. “El secretario de Comercio (Miguel Braun) es el dueño de La Anónima. Eligieron al zorro para cuidar el gallinero y todo lo que se hace desde el gobierno nacional es para cuidar los intereses de los hipermercados”, lamentó.

Por otra parte, Milito recordó que los almacenes generaron una alternativa ante la exclusión, pero no llega a reemplazar a Precios Cuidados. Se llama Precios Justos y es un acuerdo entre almaceneros y mayoristas locales para fijar precios testigo. “Sólo 30 o 40 productos, pero por ahora es lo único que está a nuestro alcance”, señaló Milito.

Borroso o invisible

Desde los sectores que representan a los consumidores, cuestionaron el modo de implementación de Precios Cuidados.

Héctor Polino, de Consumidores Libres, sostuvo que el programa “funciona a medias”, ya que “la adhesión de los supermercados es voluntaria y al no haber controles la mayoría no lo cumple”.

Desde la Unión de Usuarios y Consumidores de Rosario, Alberto Muñoz señaló que el programa está directamente extinto. “Nosotros lo damos por desaparecido porque en ningún lado se ven los Precios Cuidados”, expresó. Y consideró que en su momento el acuerdo ayudó “a tener precios testigos”. “Veíamos como positivo que el consumidor tenga una referencia para constatar con otros precios”, señaló.