Por una victoria que permita recuperar la confianza

“El grupo necesita un triunfo para ganar confianza y sentir que se puede”. Las palabras de Juan Manuel Llop son la carta de presentación más clara del partido de este sábado. Newell’s recibe a Olimpo desde las 16.05 en busca de la primera victoria con el Chocho en el banco.

Los tres puntos son necesarios para calmar los cuestionamientos internos y externos hacia el DT y los futbolistas; para no encontrarse tan rápido lejos de los mínimos objetivos deportivos (ya quedó eliminado de la Copa Argentina); y para que la dirigencia, bombardeada por todos los flancos, empiece a encontrar algo de respiro.

Las lesiones de Guevgeozian y Sarmiento obligaron a Llop a modificar esquema. El DT buscará tener más peso ofensivo y rompe el doble cinco. Braian Rivero ingresa por Jalil Elías para estar más cerca del área contraria; Nery Leyes será único volante central, y Víctor Figueroa buscará ser el conductor del equipo, aunque en la idea del DT el juego debe pasar más por los extremos que por el centro.

Un punto que preocupa al entrenador es el escaso aporte ofensivo de los laterales, piezas claves para poner en práctica el juego vertical y ofensivo que propone. Y por ahora tanto San Román como Valenzuela aportaron poco en ataque y dejaron dudas en defensa.

Pero sin importar lo táctico, el cotejo de hoy aparece titulado con esa frase futbolera que nunca pierde actualidad, “hay que ganar como sea”, coinciden los protagonistas. Y con esa premisa saldrá la Lepra a la cancha, en busca de calmar ansiedades y apaciguar los cuestionamientos que llegaron mucho antes de lo que todos imaginaban.

Así se anuncian

Newell’s: Pocrnjic; San Román, Bianchi, Paz, Valenzuela; Leyes, Rivero, Figueroa, Torres; Leal y Fertoli. DT: Juan Manuel Llop.

Olimpo: Gabbarini; Mancinelli, Cristian Nasuti, Cahais, Villanueva; Tellechea, Villarruel, Costa, Fornari o Troyansky; Vila y Depetris. DT: Mario Sciaqua.

Hora: 16.05. Estadio: Marcelo Bielsa. Árbitro: Pablo Chavarría. TV: TNT Sports.

Charlas con Marchi y Bellizia

La dirigencia leprosa tuvo un día movido, ya que mantuvo reuniones con el juez Fabián Bellizia al mediodía y con Sergio Marchi por la tarde.

Cerca del mediodía, el vicepresidente Cristian D’Amico, el secretario José Menchón y los encargados de la tesorería, Alberto Sauro y Carlos Cantarelli se juntaron con el juez Bellizia en su despacho para charlar sobre diversos temas, en especial referidos a lo económico.

La reunión no tuvo que ver con un llamada del magistrado, sino de un pedido de los directivos, que le acercaron documentación sobre la situación económica. “Fue una charla muy positiva”, deslizó uno de los directivos presentes.

La realidad es que la dirigencia busca tener una relación más cordial con el juez, que en estas últimas semanas se mostró más inflexible e incluso analizó la designación de un gerente judicial para seguir de cerca cada movimiento de dinero en el Parque.

Por otra parte, Juan José Concina volvió a juntarse con Sergio Marchi en Buenos Aires. Por un pedido de Agremiados, que tomó la iniciativa de conciliar tras un mes con muchas asperezas de uno y otro lado, el jueves se juntaron el titular del gremio junto al prosecretario leproso y llegaron a un acuerdo en cuanto a los números.

Agremiados le había otorgado un libre deuda a Newell’s, pero por un error contable reclamó con posterioridad 5,3 millones de pesos. Y al final, tras muchas idas y vueltas, el dinero adeudado rondaría los 3 millones. Ahora la Lepra debe pagar ese importe y así quedará exento de cualquier tipo de sanción de quita de puntos.

El punto a resolver es Joel Amoroso. El jugador se considera libre y Agremiados, si Newell’s cumple con el dinero acordado, no le daría al jugador el pase. Pero Amoroso no volverá al Parque, y la búsqueda pasa ahora por encontrar una salida que perjudique lo menos posible a cada una de las partes. Algo que no resulta sencillo.

En tanto, los directivos habían planeado juntarse con Danilo Ortiz, su representante, y con la dirigencia de Godoy Cruz vía teleconferencia, pero el cónclave debía postergarse por la reunión con Bellizia.

La idea es buscar que Godoy Cruz acepte no cobrar un cargo por el préstamo de Ortiz y de esa manera tratar de convencer a Bellizia para que apruebe el contrato, aunque desde la dirigencia leprosa aseguraron que el tema “es complicado”.