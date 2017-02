Por un salto de calidad: Walter Pedemonte se hizo cargo de San Telmo

Tras su alejamiento de Temperley, Walter Pedemonte inició un ambicioso proyecto en San Telmo de Funes, institución que milita en la primera C rosarina con su primera división, pero que se ilusiona con un futuro prometedor tanto en la su categoría superior como en sus inferiores. La dirigencia apostó por Pedemonte para reemplazar a Luis Foradori y encarar lo que, esperan, será un año de crecimiento y superación.

“Buscamos un salto de calidad en el club, la idea es hacer mucho foco en el trabajo de inferiores aprovechando el potencial que tenemos, porque es el único club con básquet en una ciudad que está en constante crecimiento”, explicó Pedemonte, quien analizó la base con la que cuenta: “Hay una muy buen cantidad de chicos y se está mejorar mucho en la infraestructura. A mitad de año contaremos con el piso de madera y ya está en funcionamiento el nuevo gimnasio de musculación. Se va a construir también una cancha alternativa y la verdad es que hay muchos proyectos ambiciosos”.

“Los resultados deben ser la consecuencia del trabajo que vayamos realizando con el devenir del tiempo. Los objetivos a corto plazo son inculcarle mentalidad deportiva a los jugadores, conseguir hábitos y constancia en los entrenamientos, atención en la parte física, nutrición, cuidados y la parte técnica”, amplió Pedemonte, quien conducirá a la primera, Sub 19 y Sub 17, además de coordinar toda la actividad. Juan Manuel Loza dirigirá Sub 13 y Sub 15, Luciano Moya estará en mini y premini y Micaela Bianchi en la escuelita. Los preparadores físicos serán Emanuel Montalvo y Gabriel Moriconi.

De gira en Rosario

El elenco ecuatoriano Soldiers está de gira en Argentina y esta semana disputa amistosos con diferentes equipos rosarinos. Este jueves estuvieron en Sportivo Federal para medirse con las categorías Sub 15 y Sub 17, mientras que este viernes jugarán en Temperley ante el local.

Además, habrá un certamen triangular en Atalaya con el Azul, los chicos ecuatorianos y Ben Hur. Además de jugar, los chicos entrenan todas las mañanas en instituciones de Rosario (casi siempre en Temperley y Atalaya) y por la tarde aprovechan para conocer las ciudades que visitan, por lo que ayer estuvieron en el Balneario La Florida. El domingo viajan a Mar del Plata para seguir el recorrido deportivo-turístico.

El programa de la novena

La novena fecha de la Liga Provincial Copa Santa Fe ya tiene programación, con el grueso de la acción mañana y un partido el domingo. Los cinco elencos de la Asociación Rosarina jugarán este sábado.

En la zona A, a las 21.30 jugarán Atlético San Jorge vs. Atlético Rafaela, Colón de San Justo vs. Gimnasia de Santa Fe, Adeo de Cañada de Gómez vs. Atalaya de Rosario y El Tala de Rosario vs. San Lorenzo de Tostado.

En tanto, por el grupo B se enfrentarán Firmat vs. Sportivo Suardi, Brown de San Vicente vs. Temperley, Colón Santa Fe vs. Atlético Sastre y Talleres de Villa Gobernador Gálvez vs. Club Atlético Ceres Unión.

Y en la zona C, a las 21.30 se medirán 9 de Julio de Rafaela vs. Racing de San Cristóbal, Sportsmen Unidos de Rosario vs. Sport Club Cañadense y Ceci de Gálvez vs. Rivadavia Juniors de Santa Fe. Para el domingo a las 20.30 quedó el duelo entre Unión de San Guillermo y Santa Paula de Gálvez.