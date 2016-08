“Por ser el debut, se hizo un partido inteligente. Hay mucho por mejorar”

Facundo Quignón quedó más que conforme con el rendimiento de Newell’s ante Quilmes en el arranque del torneo. Si bien el volante consideró que “queda mucho por mejorar” también dijo que se hizo “un partido inteligente” y que el saldo, con los tres puntos en el bolsillo, “es positivo”.

“En el primer tiempo, Quilmes salió con mucha presión e intensidad y nos dominó un poco en campo. Se achicaron los espacios en el medio, perdimos muchas pelotas y eso nos hizo retroceder. El rival juega y nos tuvimos que adaptar. Pero lo aguantamos bien”, sostuvo ayer al mediodía en conferencia de prensa.

Y luego señaló: “En el segundo corregimos eso y tuvimos un juego más fluido. Le encontramos la mano al partido y propusimos el trámite que queríamos. Nos posicionamos más adelante y agarramos segundas pelotas. Tuvimos un par de chances muy claras, hasta que Nacho (Scocco) se iluminó y armó esa jugada que terminó en el penal”.

“Por ser el debut en el torneo, se hizo un partido inteligente pero aún queda mucho por mejorar. El saldo fue positivo. Y sin dudas lo que hicimos en el segundo tiempo es lo que más cómodo nos sienta por los jugadores que tenemos adelante. Cuando mantenemos la pelota, los espacios aparecen y se nos hace todo más fácil. Fue la primera fecha y hay margen para mejorar”, agregó.

Quignón habló luego de sus responsabilidades como parte del doble cinco que propone Diego Osella. “Lo que me pide el entrenador es que trate de acompañar al volante de marca en la recuperación, que esté ordenado y no deje el hueco. Pero también tengo que asociarme con el Gato (Formica) y con Maxi (Rodríguez) y tratar de darles la pelota a ellos para que creen las jugadas de ataque. Cuando más alternativas de pase tengo, más sencillo se me hace jugar”, explicó.

El volante no se mostró preocupado por la poca efectividad que mostró Newell’s ante Morón y Quilmes. “Lo importantes es generar situaciones, en algún momento las concretaremos. Creando chances, los goles llegan solos”, dijo. Y en ese sentido ponderó las virtudes de Mauro Matos, quien fuera hasta hace poco su compañero en San Lorenzo: “Es un jugador de área, te fija los centrales allá arriba. Ante la salida poco clara, es una referencia en la pelota larga para que aguante la pelota y nos permita salir. Entró bien con Quilmes y ojalá siga así”.

Venta de entradas para la Copa Santa Fe

Hoy, de 14 a 21, arrancará la venta de entradas para el partido del domingo ante Sportivo Las Parejas por la semifinal de la Copa Santa Fe. La venta continuará mañana en el mismo horario, el sábado de 9 a 18 y el domingo desde las 9 hasta las 16, horario previsto para el comienzo del partido. Los valores son los siguientes: general, 100 para socios y 120 para no socios; menores, 50 y 70; platea superior este, 150 y 200; platea inferior este, 200 y 250. En tanto, los visitantes podrán adquirir sus entradas en Sportivo Las Parejas y el domingo en el estadio por puerta 8, que será el ingreso visitante, desde las 14. Cabe recordar que el partido del domingo no será televisado.

Cerca de pasar al Millonario

Pese a que la llegada de Leandro Vega quedó definitivamente desestimada, Newell’s sigue negociando con River la posible cesión de Denis Rodríguez al Millonario. Ayer hubo una reunión entre los dirigentes de ambos clubes y hoy podría concretarse el acuerdo.

Hasta hace algunos días, el mediocampista iba a formar parte de un cruce de préstamos por el que Vega arribaba al Parque. Pero cuando los dirigentes leprosos se sentenciaron a negociar con los representantes del defensor, no se pusieron de acuerdo respecto a lo contractual y así la operación se cayó.

Sin embargo, Marcelo Gallardo, que había dado el visto bueno para la contratación de Denis Rodríguez, inscripto por River en el cierre del libro de pases, mantuvo el interés por el volante rojinegro y por eso ayer hubo una reunión prácticamente definitoria.

Hoy es el último día que tiene River para cerrar la llegada de Denis Rodríguez. Y si no surge ningún contratiempo, el juvenil leproso será jugador millonario por un año a préstamo, con la idea de conseguir la continuidad que en la Lepra no iba a tener al encontrarse relegado en la consideración de Diego Osella.

Comentarios