Por precaución, Ruben estará afuera de los titulares contra Tigre

Cuando un referente de un equipo va al banco siempre es noticia. Y si bien esta vez es “por precaución”, de acuerdo a los dichos del entrenador no deja de llamar la atención. Marco Ruben no será de la partida el lunes ante Tigre y estará entre los relevos. Tampoco jugará José Leguizamón, aunque estará sentado junto al goleador en el banco.

La ausencia de ambos futbolistas fue confirmada por Paolo Montero tras el entrenamiento del sábado. En los 5 minutos que se pudieron ver de la práctica de fútbol, los dos jugadores estuvieron en el equipo suplente.

Claro que la ausencia del capitán es la que más resaltó. Es que si bien entrenó de manera diferenciada durante toda la semana, llamó la atención que formara parte del equipo que hacía de esparrin de los titulares. En conferencia fue el propio Montero quien se encargó de explicar los motivos de por qué Ruben no estará desde el arranque ante Tigre.

“Es por precaución. Hoy (por el sábado) fue la primera vez que entrenó con nosotros. Si bien trabajó toda la semana, lo hizo de manera diferenciada. Y José fue la primera vez que lo vimos bien, más allá de que también entrenó toda la semana”, comentó el entrenador.

Y al ser consultado sobre si la ausencia del once titular es motivada también por su magro presente, el DT sentenció: “Es sólo por el inconveniente. No me preocupa, Marco es el referente del plantel. Lo más importante que hablamos con el cuerpo médico es que no se parara. Trabajó a buena intensidad, pero no a la máxima. No hay que olvidarse que no pudo hacer toda la pretemporada y eso en un campeonato exigente eso se siente y mucho”.

Lo cierto es que Ruben no será de la partida al igual que Leguizamón. El goleador no pudo entrenar con normalidad durante gran parte de la semana producto de una sobrecarga muscular; pero a pesar de esto Montero no lo quiso perder del todo para ir a Victoria y estará como relevo. Lo de Leguizamón tiene que ver únicamente con que tampoco tuvo una semana “normal” por el fuerte traumatismo que sufrió en la pierna izquierda el lunes pasado en Córdoba por Copa Argentina.