Por las lluvias y el viento sur cedió tramo de la defensa de Melincué

Las lluvias y el viento sur elevaron este lunes la cota de la laguna Melincé, por lo que en varios tramos cedieron las defensas y el agua avanzó sobre la ruta 90 y colapsó el tránsito por la muy transitada ruta 8 (alternativa a la 7, cortada desde hace tiempo por tramos con entre 30 y 40 centímetros de agua sobre el pavimento por el crecimiento de La Picasa), e ingresó a la localidad de Melincué. Waldemar Nardi, jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Melincué, que junto a personal del Samco se visitó a familias en la zonas más comprometidas y analizan avanzar con evacuaciones en caso de ser necesario. El agua “no va a venir de golpe, pero va a ir subiendo paulatinamente” si persiste el viento sur, señaló. Durante el pasado fin de semana cayeron 200 milímetros de lluvia, lo que aumentó el volumen y la cota de la laguna, que está más elevada que la localidad de Melincué. Las defensas cedieron, por causa de lo anterior y del viento sur, en un tramo de 15 metros. Voceros de la comuna dijeron a la agencia estatal Télam que una treintena de pobladores se autoevacuó al ingresar el agua a sus viviendas. En tanto, desde el Servicio Meteorológico Nacional señalan que las precipitaciones de las últimas horas en Venado Tuerto, lindero a La Picasa, fueron de 47 milímetros. La Picasa también Días atrás, el presidente de la Cuenca Laguna La Picasa –que abarca las provincias de Santa Fe, Córdoba y en menor medida Buenos Aires–, Juan Carlos Duhalde, precisó que la última medición realizada en el lugar, indica que “el nivel de la laguna llegó a 105,10 metros sobre el nivel del mar”, por lo que si no se detiene “podría inundar a la ciudad bonaerense de Junín, y pueblos vecinos de esa jurisdicción”. El problema de las jurisdicciones no es menor. En la última reunión en la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, el representante de Santa Fe, Juan Carlos Bertoni, subrayó que situación está “muy complicada” por La Picasa, pero los delegados de Buenos Aires señalaron que la condición hídrica en su provincia no permite la recepción de más excedentes por la Alternativa Norte, uno de los desagües artificiales de la laguna, que es endorreica (sin salida al mar). #Urgente #Melincue Se rompió anillo contención de la laguna pic.twitter.com/cpFuTiN5zq — Guillermo Bravo (@guilloteenradio) 8 de mayo de 2017





: Trying to get property of non-object inon line