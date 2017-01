Por la segunda prueba, contra Talleres

Rosario Central protagonizará su segundo partido de la pretemporada veraniega. Eso será hoy, desde las 22.10, ante Talleres de Córdoba en Mar del Plata. El encuentro, que se disputará en el estadio José María Minella, será arbitrado por Facundo Tello, y el vencedor se quedará con la Copa Desafío.

Paolo Montero no confirmó la formación auriazul para enfrentar a los cordobeses. Pero teniendo en cuenta lo que sucedió en los últimos ensayos, el equipo tendría dos variantes respecto de los que el miércoles pasado cayeron en el primer amistoso del año, ante Patronato de Paraná en Arroyo Seco (2 a 1).

Una de esas modificaciones sería en defensa. Allí, el joven Renzo Alfani desplazaría de la alineación a Marco Torsiglieri, quien padece una molestia muscular y no viajó a Mar del Plata. El juvenil debutó con la casaca auriazul en el último partido de 2016 ante Belgrano, con victoria 2-0, y dejó una grata impresión. En cambio, Torsiglieri tuvo un semestre para el olvido y jamás estuvo a la altura de las circunstancias. Incluso la dirigencia planea cederlo a préstamo a un equipo de España.

El otro cambio sería en la mitad de la cancha. En ese sector, Paulo Ferrari reemplazaría a Washington Camacho como volante derecho. El uruguayo Camacho, que estará en el banco, había cubierto esta posición ante Patronato debido a que Montero ya no cuenta a Walter Montoya en el equipo. El chaqueño aún no tiene destino asegurado, pero sí está confirmado que no seguirá en la entidad de barrio Arroyito.

Además de los que serían titulares, el uruguayo Montero citó a otros siete futbolistas. La nómina de los que estarían entre los relevos está compuesta por: Jeremías Ledesma, Mauro Cetto, Mauricio Martínez, Camacho, Leonel Rivas, Maximiliano Lovera y Fabián Bordagaray. Ni Gissi ni Burgos fueron citados.

La delegación Canalla volará en chárter hacia Mar del Plata hoy a las 10 desde Fisherton. El regreso está previsto por el mismo medio, apenas finalizado el encuentro ante el conjunto cordobés.

entradas para el viernes ante universidad católica

Mañana domingo se pondrán a la venta las localidades para presenciar el partido del próximo viernes en el Gigante ante Universidad Católica de Chile. Mañana y el martes, de 10 a 18, en el estadio. Miércoles y jueves, de 10 a 18, en el estadio y la Tienda Oficial de Zona Sur y Viernes de 10 a 18, Tienda Oficial de Zona Sur y en el estadio, de las 0 hasta el inicio del encuentro que será a las 21. Popular Socio 70 pesos, Popular No Socio 140; Platea Socio 100 y Platea No Socio 200. Menores de 12 años no abonan entrada.