Por ahora, Central afuera de la Copa Sudamericana

Promete incertidumbre hasta el último capítulo. La definición por conocer quiénes disputarán la próxima edición de la Copa Sudamericana tiene tres cupos para siete candidatos. Y entre ellos, está Rosario Central, que por ahora se está quedando afuera.

Es que este domingo, Defensa y Justicia goleó 3-0 a Atlético Tucumán y desplazó al Canalla del undécimo lugar de la tabla. Lo superó por un punto y ahora los auriazules tendrán que recuperar la posición si pretenden participar en la edición 2018 de la Sudamericana.

Quienes se ubiquen entre el sexto y el undécimo lugar de la tabla general del torneo obtendrán pasaje para jugar el certamen continental. Y hoy el Canalla se encuentra un punto por debajo del último peldaño para quedarse con ese boleto.

Si el torneo hubiera terminado este fin de semana, San Lorenzo, Independiente y Racing serían los únicos matemáticamente clasificados para jugar la Sudamericana. Aunque todos ellos mantienen intactas sus esperanzas de meterse entre los cinco primeros del campeonato y jugar la Libertadores. Además, Colón de Santa Fe necesita sólo un punto para clasificarse; mientras que Lanús debe sumar tres.

Lo que hoy parece más discutido es el último pasaje copero. Allí aparece Central. Para asegurar el objetivo, el Canalla tendría que quedarse con los seis puntos en disputa y que Defensa y Justicia deje alguno en la recta final. Además, en caso de que igualen la posición entre ambos, los de Arroyito se quedarían con la clasificación, ya que por ahora tienen mejor diferencia de gol (+9 contra +6 del Halcón).

En la recta final, el primer compromiso de Central será este martes en el Gigante ante Talleres, uno de los que viene de atrás y sueña aún con meterse en la Sudamericana. El segundo, posiblemente el sábado en San Juan, visitando a un San Martín que hoy no pelea ni por el ingreso a una Copa ni por mantener la divisional.

Por su parte, los de Varela tendrán que visitar a Temperley, que batalla por la permanencia en primera, y recibirán en la última a Gimnasia de La Plata, que también podría meterse en la Sudamericana.

En caso de que no consigan una sumatoria perfecta, Central y Defensa tendrán que mirar de reojo cómo les va a sus competidores. En especial, a los que vienen detrás en la tabla. Son tres equipos que suman 40 unidades, dos menos que los de Arroyito. En ese lote aparecen Talleres, Gimnasia, y Godoy Cruz de Mendoza.

Los cordobeses visitarán a Central y terminarán el torneo como locales de San Lorenzo; Gimnasia recibe a San Martín de San Juan y visita a Defensa; mientras que los mendocinos recibirán a Estudiantes y cerrarán en Rosario visitando a Newell’s.

Pelearán por la sanción de Pinola

Mientras Paolo Montero planea cómo armar el equipo con el que Rosario Central recibirá mañana a Talleres de Córdoba, la dirigencia auriazul prepara un informe para defender a Javier Pinola, expulsado el viernes pasado ante Banfield. La directiva presentará imágenes de un par de acciones del partido buscando que el defensor sea sancionado sólo con una fecha. De ser así, Pinola podría estar el próximo fin de semana en el juego de la última fecha, cuando Central visite a San Martín en la provincia de San Juan.

Dirigentes auriazules estuvieron ayer por la mañana en Arroyo Seco en el ensayo del equipo. Y allí aprovecharon para charlar con el experimentado defensor respecto de lo que harán mañana en el tribunal de Disciplina de AFA.

Por lo que pudo averiguar este diario, Central presentará un informe con imágenes de la acción previa a la expulsión de Pinola, cuando Brian Sarmiento golpeó con el codo al defensor Canalla y ni siquiera fue amonestado. Y también con la jugada siguiente, en la que el árbitro Darío Herrera entendió que hay un golpe de tarjeta roja del marcador Canalla sobre el volante de del Talado, cuando Pinola sólo empujó a Sarmiento.

El argumento para la defensa de Pinola, que por su expulsión podría recibir dos o más fechas de suspensión, pasará por plantear el dispar criterio que mostró Herrera para sancionar esas jugadas, casi consecutivas.

“Creemos que le van a dar una sola fecha de suspensión y que estará ante los sanjuaninos; somos optimistas porque entendemos que no había causa para expulsar”, le dijo a este medio una fuente ligada a la directiva centralista.

Al equipo lo arma este lunes

Montero dirigirá este lunes un entrenamiento en el que irá definiendo quiénes jugarán mañana ante Talleres. Las principales dudas pasan por saber quiénes serán los reemplazantes de los suspendidos Pinola y Camacho. Y si algún futbolista no se recupera en lo físico para estar desde el arranque.

Para reemplazar a Pinola, el principal candidato es Hernán Menosse. Otras alternativas serían las inclusiones de Esteban Burgos o de Mauricio Martínez. Mientras que el sustituto de Camacho podría ser el juvenil Maximiliano Lovera.

Venta de entradas

Este martes será el único día de venta de plateas para el partido ante Talleres. El expendio se desarrollará de 12 a 20.30 en las boleterías del estadio ubicadas en calle Génova y Boulevard Avellaneda.

Los valores de las plateas son los siguientes: socios, 300 pesos; preferencial socios, 450; jubilados pensionados y damas no socios, 430; menores no socios, 380; y caballeros no socios, 550 pesos.

La dirigencia auriazul ya anunció a los socios que, como viene ocurriendo en los últimos encuentros, todos los espectadores deberán llevar DNI para poder acceder al Gigante. Además, los asociados deberán tener abonada la cuota de junio, y presentar el respectivo carné para poder ingresar al estadio.