Poner techo a la violencia de género

Esta semana se reinauguró el Centro de Protección Integral Alicia Moreau, un alojamiento para víctimas de violencia de género que sumó 24 nuevas camas y otros espacios comunes a la estructura original. Destinado a mujeres e hijos en situación de emergencia el espacio podrá cuidar de 50 mujeres y también podrá asistirlas en el trámite de las causas judiciales que las llevaron a requerir el dispositivo. La intendenta Mónica Fein admitió que aumentó la cantidad de llamadas al Teléfono Verde, destinado a denuncias de violencia de género, y opinó: “Tenemos que generar, ante esta situación, más esfuerzos del Estado junto a las redes de mujeres para poner en debate la situación y acompañar en el tema judicial a las víctimas”.

Renovada

El cambio más significativo en el espacio inaugurado en 1996 es la construcción de una planta alta. Allí funcionará un salón de usos múltiples, un depósito y una galería que vincula los espacios con una terraza accesible de césped sintético. Se suma una terraza verde que permite la reducción de transmitancia térmica y el retardo del agua de lluvia, lo que desde el municipio valoraron como un aporte a la sustentabilidad.

Por otra parte, se acondicionaron los dormitorios, incorporando nuevos mobiliarios de habitación. Se refaccionaron las instalaciones de la cocina con nuevos muebles y la colocación de termotanques solares, que proveen calefacción y agua caliente mediante un sistema de caldera y radiadores de alta eficiencia energética. “Se buscó generar espacios cálidos y cómodos, donde las mujeres, puedan apropiarse del lugar, y aprovechar las instancias de encuentro”, explicaron desde el municipio. La idea fue generar amplitud y luminosidad, mediante la apertura de un patio interno y el rediseño de aberturas visuales amplias. El mobiliario fue realizado por cooperativas.

El arquitecto Sergio Montivero, titular de la Dirección de Arquitectura de la Secretaría de Desarrollo Social, tuvo a su cargo el proyecto y señaló que comenzó como una reforma de lo existente. “Tenía una capacidad limitada de alojamiento, tratamos de ampliarla y darle una mayor capacidad de recreación y además darle sustentabilidad, que es uno de los puntos que estábamos buscando en este edificio”, explicó y concluyó: “Tiene que ser un espacio muy vital, y como vienen muchos chicos a ellos también apuntamos con estas reformas”.

La secretaria de Desarrollo Social municipal, Laura Capilla, señaló: “Queremos que el alojamiento de mujeres sea de calidad, en cuanto al tránsito, así sea un día o el tiempo que tenga que ser, que las marque en su vida para generar un proyecto de vida distinto. Por eso los espacios están pensados desde ese lugar. Espacios pensados desde los ojos de los niños, donde se pueden ver muchos dibujos, muchos colores, porque cuando miramos los espacios de los niños los miramos en calidad para todos y por eso los pensamos desde allí”, señaló.

Carmen Fernández es una de las históricas trabajadoras del Hogar, lleva 22 años en el lugar y recordó al lugar en sus inicios y calificó la reforma como un sueño. “Nos permitirá trabajar mejor y habrá otra dinámica con los chicos. Ahora hay mucho color, que nos faltaba, también tenemos un Salón de Usos Múltiples donde habrá talleres de cultura y otros”.

Testimonio de la contención

Graciela fue residente del Alicia Moreau y contó: “Apenas llegué me puse a llorar. Vi las chicas que me atendían acá, que me recibieron con tanto amor y contención cuando llegué en un estado deplorable, anímica y físicamente. Estaba sola, y todo fue más difícil, no tenía a nadie”. La mujer estuvo internada en el Hospital Provincial luego de una golpiza y obtuvo apoyo psicológico desde el centro de salud desde donde la derivaron al centro de protección. “Salí a la vida y pude enfrentar todo lo que venía después, de otra manera no lo hubiera podido lograr. Fue fundamental”, agregó.

“Ellas me sacaron adelante. Me alentaban todos los días. No quería levantarme de la cama. No quería vivir. Estaba muy mal. Ellas me ayudaron todos los días con una palabra, un aliento, un apoyo, un incentivo, y así fue que salí adelante”, agradeció y agregó: “Me encuentro con un lugar amplio, con colores, un lugar agradable y cuando venís destruida esto tiene que ser un lugar ameno, que te sirva y te ayude, un lugar donde te sentís bien te ayuda en lo anímico”.

El testimonio de Graciela fue recogido este jueves durante la reinauguración en la que participó la intendenta Mónica Fein y el ministro de Desarrollo Social de la provincia, Jorge Álvarez, quien afirmó: “Es un gusto dar una vuelta más en la relación municipio-provincia” y señaló su reconocimiento “a quienes hace más de veinte años, fueron visionarios y pensaron en este tipo de espacios”.

Fein y la mujer

Fein agradeció a las trabajadoras “que todos los días alojan, en el sentido más profundo del lugar, el sufrimiento”. “Alojan a las familias, a la mujer y niños que están pasando por una situación de violencia de género”, contó Fein. También destacó el trabajo de las organizaciones de mujeres. “Fueron pioneras. Han sido siempre las que marcaron el rumbo, que lo marcan hoy cuando se genera un debate sobre el cuerpo de la mujer. Porque cuando banalizamos ese debate y lo convertimos en un tema casi del espectáculo público estamos perdiendo de vista lo que significa el cuerpo de la mujer que termina siendo víctima de violencia”, opinó Fein en referencia al tetazo del martes, donde mujeres fueron a protestar al Monumento a la Bandera. “Rescato el trabajo de las organizaciones que, con distintas miradas y distintas acciones, ponen en debate el modelo patriarcal que hay en nuestra sociedad. Nos permitió aprender, intercambiar con ellas y seguir adelante”.

“En la medida en que sigamos en los medios de comunicación poniendo a la mujer en un lugar de cosa u objeto que puede ser usado, vendido, utilizado, vamos a seguir promoviendo una visión donde la violencia contra las mujeres seguirá, y hay que seguir dando la discusión social sobre este tema”, reflexionó Fein y remarcó que “no queremos más refugios, queremos mujeres libres, autónomas y con absoluta igualdad en la sociedad”.

Dónde acudir

Si se es víctima o se conoce a alguien que sufra violencia de género se debe llamar al Teléfono Verde: 0800 4440420, línea gratuita, durante las 24 horas para recibir asesoramiento, contención y acompañamiento. La denuncia es anónima.

Dos décadas de protección

El Centro de Protección Integral Alicia Moreau se inauguró en 1994 como hogar para mujeres en estado de vulnerabilidad social y a partir de noviembre de 1996 pasó a ser un dispositivo específico para situaciones de violencia intrafamiliar. En 2016 sumó el título de Centro de Protección Integral quitando el apellido Justo, que pertenecía al esposo de la mujer.