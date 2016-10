Polémica por busto de Kirchner

El edil rosarino del PRO Carlos Cardozo anunció ayer que “no votará de ninguna manera” un proyecto promovido por ediles kirchneristas en el Concejo destinado a emplazar bustos o estatuas de Néstor Kirchner en espacios públicos de la ciudad. En respuesta, concejales del Frente para la Victoria-PJ señalaron que “estas apreciaciones nos hacen recordar a las peores épocas de proscripción de la historia del peronismo, donde primó la persecución y la intolerancia”.

En un comunicado, Cardozo informó que rechaza en forma rotunda la iniciativa de los concejales kirchneristas de emplazar un busto del ex presidente en las Cuatro Plazas, en barrio Belgrano.

Para el edil del PRO, Kirchner fue el “ideólogo” de un movimiento que tuvo como objetivo “saquear el Estado”, y dijo que el fallecido ex presidente de la Nación “es el inventor de Lázaro Báez y de la cartelización de la obra pública”.

Cardozo criticó además la postura del oficialismo, y rechazó que el busto de Kirchner se coloque en el medio de la rotonda de Provincias Unidas y Mendoza, que es lo que pretende el kirchnerismo, pero sí acepta que se coloque en una de las Cuatro Plazas, “escondido entre los árboles”.

En este sentido, el concejal rosarino afirmó que éste “es un momento en que el país necesita manifestaciones claras contra la corrupción” y que la postura del PRO “va en ese sentido”.

“Consideramos que la figura de Néstor Kircher genera una fuerte controversia en la sociedad: no es que no hay un juicio de la historia, no está todavía el juicio de la Justicia por las numerosas causas de corrupción que involucran a funcionarios de su gestión y la de su viuda”, remarcó Cardozo.

“Nos quieren proscribir”

Ante las declaraciones del edil del PRO sobre la colocación de un busto en homenaje al ex presidente Kirchner, al cumplirse el sexto aniversario de su fallecimiento, los concejales del Frente para la Victoria-PJ remarcaron que “lamentablemente, las aseveraciones de Cardozo y los continuos ataques contra el kirchnerismo muestran un grado de intolerancia preocupante donde el que piense o se exprese en disidencia, padece consecuencias”.

En la misma línea, los concejales insistieron en que las expresiones vertidas por el edil Cardozo en diversos medios de comunicación “develan el grado de persecución hacia el peronismo que se quiere instalar desde el PRO, obstruyendo la voluntad de miles de personas de homenajear a un ex presidente elegido por el voto popular”.

Por otro lado, subrayaron que “a Cardozo le debe resultar extraño querer negar un homenaje a un presidente que significó mucho para los argentinos por supuestas imputaciones judiciales cuando el mismo presidente Mauricio Macri está procesado en varias causas”.

Los concejales del Frente para la Victoria recordaron un discurso del mismo Néstor Kirchner cuando en 2008, y en pleno conflicto con el campo, señaló: “Como en las peores etapas del 55 y del 76 salen como comandos civiles y grupos de tareas, para agredir a los que no piensan como ellos, en forma vergonzosa”.

“Cómo te extraño” dijo CFK en su homenaje

La ex presidenta Cristina Fernández dio a conocer ayer un video en homenaje al ex presidente Néstor Kirchner al cumplirse 6 años de su muerte. Cómo te extraño es el título del video publicado en redes sociales por la ex mandataria, que incluye la canción Cómo te extraño, de Abel Pintos.

En el video se ven portarretratos con fotos de Kirchner aportados por personas de distintos puntos del país, así como videos caseros de distintos momentos de la vida de Néstor. Además, Fernández subió dos fotos en actos públicos, con su marido rodeado de alumnos de escuelas y el mensaje “Néstor Kirchner 1950-2010”. El ex presidente murió en El Calafate, de un paro cardíaco, a las 9.15 del 27 de octubre de 2010.

Por su lado, la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, quien se encuentra detenida en Jujuy desde enero pasado, le escribió ayer una carta a Néstor Kirchner para homenajearlo.

En tanto, dirigentes, legisladores y militantes de diferentes espacios del kirchnerismo rosarino se reunieron ayer en otro aniversario de la muerte del ex presidente Kirchner en el paseo que lleva su nombre en la costa central. Allí, como cada año desde 2010, entregaron flores para homenajearlo.

Palos a Macri y guiños internos

En tanto, el diputado Máximo Kirchner cargó contra el presidente Mauricio Macri, al que acusó de gobernar “para las minorías” y le pidió que “por favor escuche a la gente y no a sus asesores”, al encabezar en el partido bonaerense de La Matanza un acto en homenaje a su padre.

El líder de La Cámpora indicó: “¡Señor presidente, escuche a la gente y no a sus asesores! Al pueblo hay que escucharlo”.

En el acto de homenaje a su padre, el diputado Kirchner deslizó elogios hacia el ex gobernador bonaerense Daniel Scioli y el ex ministro Florencio Randazzo.