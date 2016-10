Plaza y GER van por el título

Llegó el día en donde se cierra el torneo Damas del Litoral, pero puede no ser la jornada donde se conozca el campeón. Plaza y GER llegan a esta última fecha igualados en la primera colocación de la tabla luego de veintiún partidos. De uno de los dos sacar una diferencia será el monarca 2016, pero de repetir resultados en sus respectivos encuentros deberá jugarse una final para dirimir al mejor del torneo.

Ambos conjuntos dirimirán su suerte en condición de visitantes. Mientras las chicas del Pasaje Goud lo hará midiéndose en barrio Fisherton ante el conjunto local, las Mens Sana se trasladarán unas cuadras de su cancha para medirse ante Provincial en el Parque Independencia.

Sin dudas los dos conjuntos han estado un escalón por sobre el resto. Plaza desde el mismo inicio de torneo, en tanto GER teniendo una segunda vuelta casi perfecta que le permitió hace ya varias fechas posicionarse como el único oponente serio a las chicas de Patricio Rambaudi.

Hasta aquí Plaza ganó 16 encuentros, empató 3 y perdió solo 2 partidos. El primero de ellos en la quinta fecha ante Jockey “A” por 0-1 como local y el segundo casualmente ante GER “A” 0-4 por la 12ª fecha.

En tanto Gimnasia se quedó con 17 victorias y 4 derrotas sin haber empatado ningún cotejo. El arranque de año fue complicado para las del Parque que perdieron tres de los primeros cuatro partidos (justamente ante Plaza 1-2 en la segunda fecha y luego frente a Duendes y Jockey “A”). El restante fue ante GER “B” que dio la sorpresa en la 12ª fecha al vencer por 3-2. De ahí en adelante las chicas de Leo Chao hilvanaron nueve victorias seguidas, racha que comenzó en la segunda fecha de la segunda ronda goleando 4-0 a Plaza.

En cuanto a sus rivales de este sábado, en la primera ronda los dos equipos lograron triunfos: Plaza no tuvo dificultad para superar 6-0 a Fisherton y Gimnasia venció 2-1 a Provincial.

La última fecha del Litoral llegó, pero puede no haber campeón. Quizás lo más emocionante para una gran temporada donde se eliminaron los tradicionales play offs sería una gran final entre los dos mejores equipos, aunque ello recién se sabrá esta tarde una vez que culminen los duelos entre Fisherton-Plaza y Provincial-GER.

El resto también juega por algo

Claro que esta última fecha no solo podría definirse el campeón ya que se definirá el descenso y el orden final para el Torneo de Honor (obligatorio para los ubicados del primer al octavo puesto) y la reclasificación para permanecer en primera.

Si bien los ocho primeros ya tienen su lugar asegurado, hay algunas posiciones que podrían modificarse y con ello cambiar los cruces iniciales para el nuevo Torneo de Honor.

La reclasificación para seguir en la Línea A ya tiene a dos ocupantes (Regatas noveno y Jockey “B” décimo pero que podrían invertir sus posiciones), mientras que Fisherton (9 puntos) y Newell’s (8 puntos) definirán el descendido.

La fecha completa es: Fisherton vs. Plaza; Provincial vs. GER “A”; Newell’s vs. Regatas; Old Resian vs. Jockey “A”; Jockey “B” vs. Duendes y GER “B” vs. Universitario.