Plaza se consagró campeón en La Feliz

Atlético del Rosario conquistó La Feliz. El club de Pasaje Gould se quedó con la edición número 52 del torneo de juego reducido de Mar del Plata. En la definición los dirigidos por Federico Ninja Todeschini le ganaron a Bruto, equipo integrado por jugadores de Mendoza Rugby, por 14 a 7. La figura del equipo rosarino fue Martín Rodríguez Gurruchaga.

En el primer día del torneo de seven que se desarrolló en las instalaciones del club Sporting de Mar del Plata, Plaza derrotó a Los Curda (Paraguay) por 14 a 12 y luego goleó a Tano Seven por 40 a 0. En tanto, el domingo, en la jornada de cierre, en cuartos de final ganaron los puntos por la no presentación del equipo El Beto, en semifinales Atlético se impuso con autoridad por 26 a0 a Tachame la Doble.

El plantel de Atlético del Rosario que conquistó el torneo de juego reducido en Mar del Plata lo integraron Nicolás Casals, Tomás Rodríguez, Franco Cuminetti, Lucas Malanos, Martín Rodríguez Gurruchaga (capitán), Lorenzo Zulatto, Juan Bautista Rey, Federico Mayol, Manuel Nogues, Santiago Brugo y Ulises Vincelli.

Magia Japonesa intacta

Los medios marplatenses publicaron: Atlético del Rosario, de la mano del talento inagotable de su capitán, Rodríguez Gurruchaga, marcó el camino y no dejó dudas. En la final, en un desarrollo ajustado, el ex Puma hizo la diferencia con su talento, mientras que sus compañeros lo rodearon muy bien para quedarse con el título ante el muy buen equipo de Mendoza Rugby.

Jaguares y su primer amistoso

Jaguares comenzó la tercera semana de pretemporada con un amistoso ante Uruguay con victoria 61-7. Y además, se disputó un partido más en el que Raúl Aspirina Pérez dividió el plantel en dos: Jaguares 1 vs. Jaguares 27. Pero la nota saliente y desafortunada fue la lesión de Martín Landajo, quien sufrió una fractura de peroné y estará tres meses afuera. Además, la franquicia contrato al uruguayo Nicolás Freitas y Facundo Isa fue separado del grupo.

Después de dos semanas de alta exigencia, el conjunto que conduce Raúl Pérez tuvo su primer examen de la temporada con el objetivo de buscar cohesión y fluidez a la estructura de juego, y lo superó con creces, porque minimizó a Uruguay con una gran producción sobre todo en el ataque.

En ambos encuentros participaron los rosarinos Jerónimo de la Fuente y Leonardo Senatore; en tanto, Emiliano Boffelli quien ya hizo contacto en los entrenamientos, por ahora sigue siendo preservado por el staff técnico.

La mala noticia fue la lesión de Landajo. A los 5 minutos del encuentro entre Jaguares 1 y Jaguares 2, el medioscrum fue tackleado por Senatore y quedó tendido en el suelo con gesto de dolor. Primero se especuló con un esguince de tobillo y luego se confirmó fractura de peroné y tres meses fuera de las canchas.

“Individualmente tiene mucho para dar, con bastantes y muy buenos recursos, y lo demostró en el partido, además como persona es diez puntos que también nos interesa, por el grupo humano que armamos”, dijo Pérez sobre Nicolás Freitas, el uruguayo que se transformó en el primer extranjero contratado por Jaguares. Freitas tiene 23 años, puede jugar de centro o wing y jugó 12 test para Los Teros.