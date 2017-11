Playoffs armados y permanencia para El Tala

Finalizó la fase regular de la Superliga rosarina y se armaron las series de playoffs al mejores de tres partidos por un lugar en el cuadrangular final. Mientras, El Tala venció a Municipalidad de Puerto San Martín y logró la permanencia en la máxima divisional, mientras que Puerto bajó a la A2.

Luego de sacar cuentas en los múltiples empates, los cruces serán Talleres vs. El Tala, Estudiantil vs. Sportsmen, Temperley vs. Atalaya y Caova vs. Echesortu.

El inicio de las series al mejor de tres partidos será el próximo domingo y está pactado jugar luego el domingo 3 de diciembre y el domingo 10, para disputar el cuadrangular final del 15 al 17.

El cierre de la fecha

El duelo por quedarse despertó mucho interés y fue el que cerró la fase regular del torneo porque comenzó 45 minutos después de lo pactado debido a un desperfecto en el reloj de 24 segundos. Fue un partido cambiante, de mucho nervio y se lo llevó El Tala por un mejor cierre con 33 puntos de Joaquín Ríos más gran aporte de Tomás Herrera. Yael Meyer, con 20, y Oscar Anselmi se destacaron en el perdedor. El 87 a 77 dejó a El Tala en la elite local.

Mientras, Caova venció a un equipo alternativo de Atalaya por 109 a 75, Talleres de Villa Gobernador Gálvez ratificó su condición de líder al imponerse a Echesortu 78 a 70 con 18 de Agustín Chiana, Temperley cerró una gran fase regular al imponerse a Náutico por 91 a 80 con 32 puntos de Hugo López y Los Rosarinos Estudiantil se aseguró el segundo puesto tras derrotar a Sportsmen en suplementario por 74 a 69 con 20 de Mariano Allegranza.