Plan Abre: inauguran obras en barrio Cabín 9 de Pérez

En el marco del plan Abre, el gobernador Miguel Lifschitz inauguró obras de infraestructura en el barrio Cabín 9 de la ciudad de Pérez, que demandaron una inversión de 12,5 millones de pesos. “El plan Abre tiene como sentido acercar el Estado a la gente”, afirmó el gobernador tras el tradicional corte de cinta, en el que estuvo acompañado (entre otros) por el intendente local, Pablo Corsalini y el secretario de Estado del Hábitat, Diego Leone. El proyecto implicó el ensanchamiento de pavimento en calle El Jilguero, desde El Ombú hasta avenida de Las Palmeras, que incluyó la ejecución de carpeta asfáltica con cordón cuneta y desagües pluviales y cloacales sobre los límites de la manzana 59, donde se emplaza el edificio de la Escuela Secundaria Orientada Nº 574. También se asfaltaron los tramos de las calles El Ombú, Las Gaviotas y Las Casuarinas. “La provincia tiene una vocación enorme por servir y acompañar a los santafesinos en su lugar, para ayudarlos a avanzar”, aseguró el mandatario provincial en el acto de anteayer. Por su parte, Leone explicó que “el ensanchamiento de calle El Jilguero permite mejorar las condiciones de accesibilidad y circulación del barrio por tratarse de una vía de comunicación central de tránsito peatonal y de transporte público de pasajeros. En total, las obras de mejora integral comprenden 776 metros de calles y demandaron una inversión de 12,5 millones de pesos”. Barrio Jardín Posteriormente, las autoridades se trasladaron hasta la Escuela de Educación Secundaria Orientada Nº 574 donde firmaron un convenio para realizar obras de infraestructura en barrio Jardín. El proyecto implica una inversión de la provincia estimada en 27.891.400 de pesos e incluirá trabajos en la red vial, cordón cuneta, red de agua potable para 4.000 familias y alumbrado público a lo largo de 26 cuadras. Corsalini agradeció el “acompañamiento” de la provincia y graficó que la obra es bisagra para mejorar “la calidad de vida” de los habitantes de la zona. “Estamos resolviendo problemas reales y de fondo; estos son hechos concretos”, subrayó.

