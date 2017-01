Pinola: “Cada vez tengo más confianza y me siento mucho mejor”

Pasaron casi ocho meses de la fractura de tibia y peroné que sufrió Javier Pinola en el partido que Central le ganó 1-0 a Atlético Nacional por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2016. Luego el defensor sufrió una recaída de esa lesión al chocar con Hernán Menosse en plena recuperación y desde entonces no pudo volver a jugar.

Hoy por hoy el zaguero zurdo está entrenando con sus compañeros con el objetivo de estar óptimo para la reanudación del campeonato de primera división, pero en cierto modo no desea apurarse.

“Me siento muchísimo mejor. Las cosas mejoraron un 100%. Cada vez tengo más confianza y me siento mejor”, dijo Pinola en la conferencia de prensa al terminar la práctica de ayer en Arroyo Seco.

A pesar de la ansiedad por volver a jugar que tienen el defensor, el propio Pinola sabe que no puede apurarse.

“Voy a ir viendo día a día como me siento. No me quiero apurar, aunque lógicamente uno desea jugar lo antes posible”, expresó al zaguero.

Y luego agregó: “Si fuera por mí ya hubiera querido entrenar todo lo que es con contacto físico, pero no lo hago por precaución”.

Pinola, por ahora, no cuenta con el alta médica correspondiente para hacer trabajos de contacto.

“Hoy por hoy pienso en volver a entrenar completamente a la par del equipo y en volver a jugar. Eso es lo primordial”, confirmó el defensor.

El zurdo, muy querido por los hinchas canallas, agradeció el apoyo incondicional con el que cuenta desde su lesión ante Atlético Nacional. Y hasta se animó a contar una situación con una simpatizante auriazul muy especial.

“El agradecimiento y apoyo que recibí en este tiempo de mi lesión es muy difícil de devolverlo. Que gente haga cosas por mí me emociona mucho, y esas cosas uno nunca las va a terminar de agradecer”, dijo Pinola.

“Una señora llamada Alicia de La Cruz, perteneciente a una parroquia, no dejó de rezar un día por mí. Creo que es algo privado, pero se merece una mención porque el que la conoce se dará cuenta de lo gran persona que es”, contó Pinola sobre la mujer.

Se desgarró Delgado

César Delgado sufrió un desgarro en uno de sus isquiotibiales y estará tres semanas parado. Central volverá a practicar hoy por la mañana y tendrá descanso hasta mañana, en donde entrenará en doble turno al igual que el viernes. El sábado habrá práctica matutina y el domingo descanso.