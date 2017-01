Piden Justicia por Valentín

La desaparición de una persona y el tiempo que trascurre sin noticias genera desesperación en sus seres queridos. Ellos sólo buscan saber dónde está esa persona, qué pasó con ella. Este es el caso de Valentín Ezequiel Reales, un pibe de 15 años que tenía algunos conflictos con la ley penal y vivía en forma intermitente con su mamá, que intentaba contenerlo. El 13 de noviembre salió con la intención de hacer un mandado y no regresó. Tras algunas semanas, una zapatilla del chico apareció en un descampado en la zona de Cabín donde habita la familia y fue el único rastro que, hasta el momento, tiene su madre. María de los Ángeles no se anima a las hipótesis pero espera una respuesta. Sabe que los tiempos de la Justicia no son los suyos pero la feria judicial acrecentó esa incertidumbre. Ayer se presentó en la puerta de Fiscalía, acompañada por algunos allegados que la sostienen moralmente. María de los Ángeles tiene la mirada resignada aunque no deja de buscar una respuesta.

Eran cerca de las 20 del 13 de noviembre cuando Valentín Ezequiel Reales salió de la casa de su madre ubicada en Cabín 9. El chico que se crió en un contexto de vulnerabilidad, tenía algunos conflictos con otros ocupantes del lugar y solía vivir en forma intermitente con su madre. Ese día se despidió con un “ahora vuelvo” pero ello no sucedió. Su mamá María de los Ángeles presentó una denuncia por la desaparición pero la búsqueda del chico se activó dos semanas después.

En diciembre un dato llegó a la familia y derivó en un rastrillaje en un campo ubicado en cercanía del camping de camioneros en Pérez. El fiscal Florentino Malaponte, de la Unidad de Homicidios Dolosos, solicitó un rastrillaje en el lugar donde se encontró una zapatilla que fue reconocida por la mamá de Valentín. La versión de que el chico podía estar muerto corrió en las redes sociales pero no se lograron colectar indicios de ello. Entonces el caso quedó en manos de Guillermo Apanowicz, de la Unidad de Investigación y Juicio, aunque hasta el momento no hubo novedades. La familia espera los resultados de una muestra de tierra que se sacó del campo pero una vez más la causa pasó a otro funcionario. Durante la feria judicial la investigación quedó a cargo de Leandro Trangoni, refirió la mujer.

Paralelamente a la actuación de la Fiscalía, la asesora de menores Gabriela Román hizo un planteo de habeas corpus a medidos del último mes del año y el Servicio Público de la Defensa, por ese entonces a cargo de Gabriel Ganón, presentó un pedido de medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para garantizar el derecho a la vida del adolescente y de sus familiares directos y requirió que se aplique en forma inmediata el procedimiento especial previsto por la CIDH sobre Desapariciones Forzada de Personas.

En dicho escrito la Defensoría sostuvo que desde abril, Valentín venía sufriendo diversas detenciones por parte de las fuerzas de seguridad provincial. En algunas oportunidades se comunicaba en forma tardía el arresto a la Dirección de Niñez o al juez de Menores y en otros casos no se daba intervención, sostiene la presentación. La defensoría refirió que según información que obtuvieron el chico fue víctima de torturas y estaba vinculado a una banda del lugar.

Ayer María de los Ángeles seguía sin respuestas. Con un puñado de personas que la acompañaban se apostó en la puerta de la Fiscalía: “Venimos simplemente para que la causa no quede parada. Pasa el tiempo y no sabemos nada”, sostuvo la mujer tras referir que el caso se cierra cada vez más y sigue sin saber dónde está su hijo. “No tenemos ninguna novedad”, reclamó.

La mujer sostuvo que el 13 de noviembre fue la última vez que vio a su hijo “estuvo en mi casa todos esos días. Es un chico que tuvo problemas, estaba tres días en mi casa y después en otro lado y así. He ido a minoridad y familia, a Tribunales y no le daban una solución. Le preguntaban si se quería dejarse ayudar y obvio, que en el estado que estaba, no quería que nadie lo ayude. Yo soy la madre, yo estoy pidiendo la ayuda y nunca hubo una respuesta”, detalló.

María de los Ángeles sostuvo que los datos que acercaron se investigaron pero quedó ahí. Aclaró que no va en contra del fiscal Apanowicz, quien le mostró la investigación y la llamó en distintas oportunidades, pero a la mujer le preocupa la falta de resultados. Al iniciar la feria judicial el funcionario se fue de vacaciones. Según María en su lugar quedó Leandro Trangoni aunque el funcionario le informó que la investigación volvía a manos de su antecesor. Esa ida y vuelta en la investigación la preocupa: “No sabés qué está pasando, si no están haciendo nada o si siguen. Y al no haber información estamos en una situación desesperante porque no hay pista, no hay nada”, concluyó.