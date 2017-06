Piden investigar las muertes de 87 veteranos de Malvinas

En los últimos seis meses murieron 87 ex combatientes de Malvinas en todo el país. Las causas fueron ataques cerebro-vascular o cardíacos. El dato llegó desde la organización que los agrupa y la cantidad de muertes y la coincidencia en el diagnóstico impactó en los veteranos que pidieron un convenio con la Universidad Nacional de Rosario para que investigue los casos. “Hace 10 años nos dijeron que no íbamos a durar mucho. No quedamos bien después de lo que vivimos”, dijo a El Ciudadano, Rubén Rada, uno de los referentes locales.

El pedido formó parte de un acuerdo que los veteranos firmaron ayer con las autoridades de Pami a nivel nacional, después de haber reclamado por las prestaciones en las puertas de la obra social. Exigían conocer el destino de 600 millones de pesos de aportes a Pami de ex combatientes y que la Subgerencia de Veteranos se haga cargo del presupuesto anual que va a la obra social. Además pidieron el retorno de las prestaciones que fueron suspendidas. Con el compromiso de cumplir las demandas de parte de las autoridades de la obra social, los ex combatientes esperarán 15 días. Si en ese plazo el acuerdo no se cumplió, iniciarán una presentación judicial en los Tribunales Federales.

Causa común

El Ministerio de Defensa contabilizó que de los 23.403 veteranos de guerra de Malvinas, 1.238 fallecieron. Unos 589 lo hicieron después del conflicto, a lo largo de estos 32 años. Pero en los últimos seis meses se registraron 87 muertes. En estos últimos casos, el diagnóstico fue común a todos: ataque cerebro vascular o cardíaco. Los ex combatientes se preguntan si lo vivido en 1982 repercutió de tal manera en sus vidas y su salud que aún hoy siguen padeciendo los efectos. Por eso, pidieron que la Universidad Nacional de Rosario investigue los casos y las causas que llevaron a las muertes.

“Nos llama la atención que todos hayan muerto por lo mismo. Puede que sea nervioso. Queremos que se investiguen las causas”, contó Rada, uno de los veteranos de Rosario.

Ayer al mediodía firmaron un acuerdo con la obra social de los jubilados donde, entre otros puntos, se estableció un convenio para que la casa de estudios analice los casos.

Reclamo

El acuerdo se consiguió después que los veteranos reclamaran ayer por más de dos horas en las puertas de las sedes de Pami de Rosario y de todas las provincias del país. Mientras repartieron mate cocido a quienes pasaban por el lugar, los ex combatientes que integran la Confederación Nacional salieron a pedir que se restauren las prestaciones de servicios y medicamentos que se suspendieron en las últimas semanas. “Hace dos años vemos el deterioro de las prestaciones. Tenemos compañeros con enfermedades oncológicas o diabetes que no tienen medicamentos”, señaló el presidente del centro de ex combatientes de Rosario, Claudino Chamorro.

A la quita de prestaciones se sumó el cuestionamiento del destino de los aportes a la obra social. Según denunciaron, el Estado descuenta 959 pesos mensuales de la pensión nacional que son aportados al Pami. El Ministerio de Salud de la Nación contribuye con un adicional para complementar la cifra. Desde la Superintendencia de Servicios Sociales dijeron que la partida presupuestaria anual debería ser de 800 millones de pesos, pero Pami asignó sólo 200 millones. Los 600 restantes fueron a parar a l aAnsés.

La Subgerencia de Veteranos pidió administrar la partida y contratar directamente a los prestadores de salud para garantizarles el pago a tiempo.

“Ayer (por el martes) cambiaron el titular de la Subgerencia. Pusieron a una mujer con un equipo de médicos y psicólogos. Vamos a revisar los convenios con los hospitales y sanatorios y a monitorear las necesidades de los compañeros en todo el país”, explicó Rada.

A través de un acuerdo que se firmó en Buenos Aires entre autoridades de Pami y de la Confederación Nacional de Veteranos se atendió a los reclamos con el compromiso de retornar las prestaciones de inmediato. Los ex combatientes van a esperar 15 días y, de no cumplirse lo acordado harán una presentación judicial en los Tribunales Federales.

“Tenemos el mismo derecho que nuestros gobernantes que tienen una salud privilegiada. Nosotros defendimos nuestra patria y dimos muchas cosas por nuestra bandera. Nuestros abuelos hicieron más que nosotros. No pueden estar contenidos por esta obra social”, concluyó Chamorro.

Médicos suspendieron la atención

Los profesionales de Pami nucleados en el Sindicato de Médicos de la República Argentina (Amra) suspendieron la atención desde el lunes pasado por falta de pago de los haberes de mayo. Desde el gremio dijeron que los médicos de cabecera trabajan en negro y cobran por cápita.

“Para un profesional que tiene entre 600 y 800 pacientes, se calcula un salario de cerca de 15 mil pesos. Aparte están los gastos de mantenimiento de consultorio y personal”, contó la secretaria gremial de Amra, Sandra Maiorana, quien aseguró que la atención retomará apenas tengan depositado el sueldo. Este problema suele repetirse todos los meses, ya que los médicos no reciben su pago en tiempo y forma.

Familiares de jubilada fallecida se reúnen

Familiares de Beatriz Isasa, la mujer de 83 años que falleció hace dos semanas y a la que Pami II le negó la internación, convocan a una reunión en San Lorenzo para debatir el futuro de las prestaciones de la obra social. El encuentro será hoy, a las 19, en el Centro de Jubilados Aceiteros (Tucumán 653). Isasa sufrió un edema de glotis y necesitaba cirugía urgente. Aun siendo afiliada de la obra social de los jubilados, desde el Pami II rechazaron la internación. Después de varios llamados por celular el médico de ambulancia consiguió que el Hospital Italiano la recibiera. Pero Isasa no resistió y murió horas más tarde. La familia denunció abandono. Desde la obra social, la titular Milva Sánchez sostuvo que investigaría el caso, pero a 15 días de lo ocurrido no se conocieron novedades.