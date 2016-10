Piden información sobre joven desaparecido en Resistencia

Una madre pidió este martes a la Justicia chaqueña y a las fuerzas de seguridad provincial y federales que busquen a su hijo de 19 años, desparecido cuando salió a festejar el Día del Amigo el 20 de julio pasado.

Se trata de Maximiliano Joaquín Tiberio Monges, de 19 años, quien fue visto por última vez en inmediaciones del puente interprovincial General Manuel Belgrano, que une a las provincias de Chaco y Corrientes.

Con Graciela Beatriz Monges Peralta, madre del joven desaparecido, dijo que no le consta si la policía chaqueña o la Prefectura efectivamente buscaron a su hijo tras la denuncia de la desaparición el mismo 20 de julio.

“A mí no me demostraron explícitamente en papeles con oficios detallados las acciones concretas de búsqueda y las zonas, hasta ahora solo me dijeron de palabra que lo buscaron a durante tres días”, dijo Monges Peralta en declaraciones a la radio chaqueña Libertad.

La mujer dijo que la fiscalía interviniente le informó que la búsqueda se había realizado durante tres días, pero según pudo reconstruir ella por testigos la Prefectura Naval Argentina sólo desplegó un operativo de cuatro horas en la zona donde Maximiliano fue visto por última vez.

“Pido el apoyo y cumplimiento de los protocolos de búsqueda, que se lleven adelante las tareas para las que están los funcionarios del Estado”, dijo la mujer, visiblemente angustiada y desesperada.

Monges Peralta aseguró que cuando pidió información documentada a la Justicia sobre cuál había sido el accionar de las fuerzas de seguridad para hallar a su hijo, recibió una carpeta en la que consta que tanto la Policía como la Prefectura “sólo habían recibido la notificación de la desaparición”.

La hipótesis oficial de la investigación indica que el joven se arrojó a las aguas del río Paraná desde el puente General Belgrano, dado que la Prefectura encontró “un par de medias, zapatillas y una campera de cuero, donde estaba el DNI” que pertenecían a Maximiliano.