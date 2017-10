Piden destitución de fiscal por “archivadora serial de causas”

La Multisectorial Contra la Violencia institucional, junto a familiares de víctimas, entre ellas de la bibliotecaria María de Los Ángeles Paris –que murió en la comisaría 10ª en situaciones poco claras luego de pedir ayuda a los agentes de la dependencia diciendo que en la calle habían intentado robarle–, se congregaron este martes en Tribunales y marcharon hacia la sede del Ministerio Público de la Acusación (MPA) para pedir la destitución de la fiscal Karina Bartocci, al frente de la Unidad Especial de Violencia y Corrupción Institucional.

Alejadra Fedele, una de las referentes de la Multisectorial, dijo que se trata de una “archivadora serial”. Al respecto, recordó a El Ciudadano los datos del informe del MPA, de acceso público, que dan cuenta que “en 2016 Bartocci recibió 1.500 denuncias de las cuales 827 fueron archivadas, 6 de los denunciantes tuvieron que pagar multa, lo que nos parece una locura también, y una sola llegó a una imputativa mientras que las demás fueron desestimadas, con lo que queda claro que no hay una definición política de trabajar sobre esto”.

Masiva convocatoria frente a Tribunales

“Nosotros (por la Multisectorial) notamos que hay una fiscal que no interviene y que si lo hace no es precisamente para defender a la víctima sino para defender al victimario. Entendemos también que acabamos de saber que hay un informe del MPA, que es de público conocimiento en donde hay una fiscal que archiva y desestima causas lo que es gravísimo porque los que más sufren de violencia institucional son las personas de los barrios más vulnerables y cuesta ir a denunciar a la comisaría de su barrio por la violencia institucional que sufrieron y después empieza a funcionar la impunidad”, agregó Fedele.

“A esos casos hay que sumarle, por supuesto, los más resonantes como el de María de los Ángeles Paris, el de Franco Casco y otros en donde lamentablemente las víctimas ya no están y los familiares deben lidiar con una fiscal que no interviene. Por eso pedimos la destitución de Bartocci porque entendemos que no es una cuestión de falta de recursos sino de que hay una responsabilidad política porque el fiscal general no está desentendido de lo que está pasando y hay una definición política de no trabajar la violencia institucional”, concluyó.

La bronca de los familiares de Paris

Guillermo Paris, hermano de la bibliotecaria, minutos antes de comenzar la marcha hacia la puerta del MPA, dijo a El Ciudadano que “no se trata de una cuestión de qué funcionario esté a cargo, porque (Luis) Schiappa Pietra fue más nefasto o peor que (Karen) Bertocchi”.

“Es absolutamente todo el sistema cuestionado, son funcionarios públicos que están al servicio de la comunidad y que sus sueldos son pagados por nuestros impuestos y lo único que se dedican a hacer es la nada. Si inclusive fueran torpes uno lo podría entender y no se entiende por qué los siguen manteniendo pero el nivel de violencia y malicia con el que se están manejando, realmente yo ya desestimaría torpeza y me inclinaría por la complicidad. Realmente un acto solidario hacia todo lo que es la maldad, lo nefasto, lo que no corresponde. El nivel que hay de brutalidad es pavoroso”, expresó vehemente el hermano de María de los Ángeles Paris.

Hace seis días se conoció el resultado del informe preliminar de la segunda autopsia efectuada a la bibliotecaria, solicitado por la querella, en el que estuvieron presentes los médicos forenses Alicia Cadierno, Raúl Rodríguez y Lucas Kuverling, este último, en carácter de observador permitido por el juez que interviniene en la causa.