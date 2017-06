Piden celeridad para el inicio del juicio por crímenes en la dictadura Feced III

El inicio del megajuicio por delitos de lesa humanidad denominado Feced III estaba programado para este jueves en los Tribunales Federales de Rosario. Por una presentación del juez federal de Primera Instancia de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo, que había sido convocado para integrar el Tribunal Federal en lo Criminal Nº 2, la instancia debió ser suspendida. Ante este contratiempo, el fiscal general a cargo de la Unidad de Derechos Humanos Adolfo Villatte reclamó este jueves ante ese Tribunal de Rosario que “con la mayor celeridad posible se designe nuevo juez y se integre debidamente este tribunal” y que “en consecuencia, se disponga inmediatamente nueva fecha de inicio de la audiencia de debate”. La petición de Villate es la respuesta a la notificación que recibiera de parte del tribunal acerca de que el juez Carlos Villafuerte Ruzzo no podía participar del debate dado que se encuentra momentáneamente a cargo de los dos juzgados federales de su ciudad. “La Cámara Federal de Casación Penal desoyó dichos reclamos y ello condujo a esta inesperada postergación”, indicó el fiscal. El proceso suspendido debía comenzar a abordar la responsabilidad de 14 acusados por delitos cometidos por la estructura policial de la provincia contra 152 víctimas. No es la primera suspensión: el debate debió iniciarse el 16 de marzo y entonces fue aplazado para el 8 de junio. “Si bien ha quedado evidenciado que el juez Villafuerte Ruzo cumplió en tiempo oportuno con poner en conocimiento del superior la situación antes descrita, lo cierto es que la Cámara Federal de Casación Penal desoyó dichos reclamos y ello condujo a esta inesperada postergación, que se constituye en una nueva dilación de este juicio. Por ello, resulta necesario solicitar que de manera inmediata se integre el tribunal y se fije nueva fecha de audiencia de debate”, indicó el fiscal. Villatte remarcó “la preocupación” y la “ansiedad en las víctimas, quienes esperan con anhelo el comienzo del juicio desde hace más de 40 años”.

