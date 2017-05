Piden beneficio del 2×1 para el ex juez federal Víctor Hermes Brusa

Los letrados patrocinantes del ex juez federal Víctor Hermes Brusa solicitaron esta mañana el beneficio del 2×1 para su cliente, quien ya fue condenado en tres juicios distintos por delitos de lesa humanidad con una condena unificada en 23 años de prisión efectiva. Brusa fue secretario del juez Fernando Mántaras en la provincia de Santa Fe durante la dictadura militar, presenció sesiones de tortura, tomó declaraciones en centros clandestinos de detención (Comisaría 4ª de Santa Fe y en la Guardia de Infantería Reforzada) y obligó a los detenidos-desaparecidos a firmar testimonios obtenidos en la tortura, amenazándolos con que si no firmaban serían maltratados de nuevo, según salió a luz en las audiencias de los distintos juicios. El ex magistrado federal, que además fue procesado por crímenes de genocidio y tortura por el juez Baltasar Garzón en España, podría quedar en libertad gracias a la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que habilitó la aplicación del 2×1 en casos de lesa humanidad, en el caso del ex represor Luis Muiña. La abogada de la Agrupación Hijos, Lucila Puyol, señaló a Télam que “es un momento terrible, un retroceso muy grande” y puso de relieve que “son genocidas, las mujeres constituyeron un 33% del total de los 30.000 desaparecidos, casi en la totalidad de esas mujeres no alcanzaban los 30 años al momento de su captura y el 10% estaba embarazada”. En declaraciones a la prensa, Anatilde Burga, denunciante de Brusa en una de las causas, dijo que “verlo de nuevo en la calle va a ser lo más impactante” y otro de los querellantes, José Schuillman, ex detenido-desaparecido, afirmó que Brusa utilizaba como procedimientos habituales torturas, declaraciones forzadas, cada interrogatorio de Brusa que se transformaba en una nueva sesión de tortura si era necesario”. En total 18 ex-detenidos-desaparecidos han denunciado haberlo visto en los lugares clandestinos de detención. Por otra parte, los abogados de la ex guardiacárceles, María Eva Aebi, también condenada en tres ocasiones por delitos de lesa humanidad, pidieron el beneficio del 2×1 y podría recuperar su libertad.

