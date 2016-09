Pese a las lluvias, ciudadanos marcharon para pedir justicia

El jueves cerca de las 19.30 se realizó una nueva concentración por parte de los rosarinos pidiendo seguridad y justicia. Debido a las condiciones climáticas, los autoconvocados decidieron no marchar desde los Tribunales (punto de encuentro) hasta la Sede de Gobernación y se manifestaron en las escalinatas de Pellegrini y Bulevar Oroño.

Debido a las lluvias, la concentración no fue tan multitudinaria como las anteriores veces, pero sin embargo decenas de rosarinos estuvieron en el lugar exigiendo seguridad y justicia.

La marcha de este jueves fue organizada en homenaje a Pablo Semitiel, el joven que recibió una bala en el 2013, quedó parapléjico y falleció el domingo pasado.

El hermano de Pablo, Javier, habló esta mañana en el programa radial “El primero de la mañana” y señaló que su hermano había estado presente en las concentraciones anteriores y dijo: “Ayer llovía, hubo menos gente, pero yo me dije si Pablo iba con sus dolores a todas las marchas como me va a frenar la lluvia”. Y expresó que su hermano luchó para que la ciudad se desarme, para que no haya ni un crimen más por inseguridad.