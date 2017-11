Pese a la floja campaña, la dirigencia le mantuvo la confianza a Llop

La derrota ante Belgrano aumentó los cuestionamientos de los hinchas hacia el cuerpo técnico y abrió nuevos interrogantes respecto de la continuidad de Juan Manuel Llop. Pero más allá del flojo presente de la Lepra, el DT aún mantiene la confianza de la dirigencia y al menos hasta el Clásico nadie piensa en otra alternativa.

La campaña es pobre. Nueve puntos en la misma cantidad de partidos no entra en la cabeza de nadie. Llop mismo aseguró que el objetivo era conseguir el 50 por ciento de los puntos, una medida no tan ambiciosa, pero así y todo alejada a la efectividad del 33 por ciento que hoy tiene el equipo.

La tabla no acompaña, pero el rendimiento del equipo tampoco. Newell’s juega feo. A veces cuesta entender la idea de Llop. Hay momentos de los partidos donde el equipo muestra algunos indicios de lo que pretende el Chocho, con presión alta, juego vertical y subida de los laterales. Pero son momentos que pocas veces superan los 20 minutos, aunque Llop considera que son más prolongados.

Ese es otro problema, las declaraciones de Llop. El técnico muestra habitualmente un optimismo desmedido, exagerado, y a esta altura, contraproducente. Si realmente el Chocho considera que “Newell’s juega bien”, o que ante Belgrano “fue un primer tiempo casi perfecto”, la dirigencia debería pensar en rever el apoyo al entrenador. Porque ser optimista no está mal, pero engañarse no permite corregir errores que se cometen.

Y ni hablar de la falta de gol. Que podría ser la principal defensa del entrenador. La Lepra apenas anotó cinco goles en nueve partidos, una cifra tan escasa como alarmante. Pero más allá de la floja producción en la red rival, el problema es que no se vislumbra una mejoría. Luis Leal, hoy el delantero titular, no es nueve de área y por eso falla mucho; Guevgeozian está fuera de forma y apenas anotó un gol de penal; los volantes con tienen capacidad goleadora; y en el banco no hay opciones, ni siquiera apostando a juveniles de la casa.

¿En qué sustenta la dirigencia la banca al entrenador? Con el Clásico tan cerca, generar un cambio ahora no parece sencillo. Y si hubiera un cambio de entrenador, el elegido llegaría a ese partido con una presión tempranera innecesaria.

La dirigencia también es consciente que al plantel le falta jerarquía. Y además es muy corto. Llop carece de variantes para intentar algo distinto. Aunque también es culpable de sus elecciones, ya que salvo Bruno Bianchi, el resto de los refuerzos aún están lejos de lo esperado. Sarmiento, Leyes, Leal y Guevgeozian hicieron poco y nada. Y además sumaron muchos partidos afuera por distintas lesiones.

¿Qué pasa si la Lepra pierde con River y Racing? “Hay apoyo a Llop, debemos estar tranquilos. Pero esto es fútbol y los resultados van marcando la agenda. Esperemos recuperarnos y no perder”, le confió a El Hincha una fuente dirigencial.

Todo indica que sin importar los que suceda en las próximas dos fechas, el respaldo al Chocho estará hasta el Clásico. Y ahí el DT se jugará su futuro.