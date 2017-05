Penaron a ex jueza Pérez Vara en el marco de un doble crimen

La ex jueza María Luisa Pérez Vara fue condenada a un año de prisión en suspenso por incumplimiento de los deberes de funcionario público. La ex magistrada, actualmente jubilada, quedó en el ojo de la tormenta tras el crimen de Luis Medina y su novia Justina Pérez Castelli. La funcionaria se encontraba de turno, pero hubo serias dificultades para ubicarla por parte de funcionarios policiales y judiciales que intervinieron en las primeras horas del caso. Finalmente Pérez Vara devolvió el llamado y adujo estar descompuesta aunque la antena que captó la llamada fue ubicada, por la pericia telefónica, en la ciudad costera de Cariló. El fallo fue dictado por el Juzgado de Sentencia de la 4° Nominación, a cargo de Julio Kesuani y la acusación estuvo impulsada por la fiscal Ana Rabín. Es la segunda condena de estas características en Rosario, la anterior fue para el ex juez Juan Moneta condenado en 2015 por retardo malicioso de justicia. El fallo no se encuentra firme. El 29 de diciembre de 2013 un doble crimen tuvo lugar en Ayolas y acceso Sur. Medina y su novia fueron interceptados por otro vehículo y acribillados. Según aquella investigación que no halló a los autores del hecho, Medina habría aminorado la marcha tras observar a un conocido en el otro auto. En ese contexto fue atacado, y uno de esos disparos atravesó a su joven novia quien logró salir del auto aunque falleció en el lugar. Medina estaba en la mira de los investigadores desde hace tiempo y no vivía en la ciudad, estaba hospedado en el hotel que se ubica en el complejo del casino, en la zona sur de la ciudad y hacía allí se dirigía con su novia. En ese momento se encontraba en su último día de turno el Juzgado de Instrucción 5ª, a cargo de María Luisa Pérez Vara, y el teléfono de turno sonó y sonó aunque nadie lo atendió. La necesidad de un juez que diera los lineamientos en la investigación del doble crimen llevó a derivar la pesquisa en otros magistrados que se fueron turnando. Los llamados se reiteraron aunque no hubo respuesta hasta que finalmente la jueza decidió devolver los llamados en horas de la tarde. Supuestamente el teléfono del turno no estaba en su poder y desde su celular personal sostuvo que no se encontraba bien de salud. Finalmente la investigación determinó que la antena que tomó su celular se encontraba en la ciudad balnearia de Cariló, en el partido de Pinamar, provincia de Buenos Aires. Por este hecho la funcionaria afrontó una causa administrativa y una penal. En la primera fue multada por la suma de 2.950 pesos tras lo cual renunció a su cargo y actualmente se encuentra jubilada. En el fuero penal, la fiscal Ana Rabín impulso medidas para llevar a Pérez Vara a juicio. En un primer momento se pidió la indagatoria por omisión de los deberes y la ex jueza pagó una multa, pero la investigación continuó por incumplimiento de los deberes de funcionario público y, en marzo de 2015, fue procesada por el Juzgado Correccional de la 8ª Nominación, por ese entonces a cargo de Héctor Núñez Cartelle. Tras ello, Rabín acusó y pidió una sanción de 2 años de prisión más inhabilitación especial por el doble de plazo ante el Juzgado de Sentencia 4ª, a cargo de Julio Kesuani, quien finalmente dictó sentencia y condenó a su antigua colega a la pena de 1 año de prisión condicional y dos años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos. El fallo no está firme. Un caso similar Víctor Juan Moneta fue juez de Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual Nº 2. El funcionario recibió una serie de denuncias por su conducta que generó perjuicios en las causas a su cargo. Ello derivó en una causa penal que tramitó en el Juzgado Correccional N° 3, por ese entonces a en manos de Hebe Marcogliese, que condenó en 2015 al magistrado por retardo malicioso de justicia a tres años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Por su parte la causa que tiene en la mira al ex juez Alejandro Martín por estafas reiteradas con depósitos judiciales al Banco Municipal se encuentra en trámite.

: Trying to get property of non-object inon line