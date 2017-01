Penan a sicario del Loco César

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 porteño condenó a un hombre a 16 años de prisión por considerarlo responsable de dos homicidios ocurridos dentro de la Villa 31 de Retiro entre enero y julio de 2011. Gerson Paul Muñoz, sindicado como uno de los hombres del célebre Loco César, capo narco del barrio nacido en el Perú, fue condenado por homicidio simple en dos oportunidades, aunque el fiscal Santiago Vismara había considerado que uno de los hechos podía encuadrarse como homicidio agravado por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, delito que prevé una pena de prisión perpetua.

Muñoz se encuentra detenido en el Complejo Penitenciario Federal de la ciudad autónoma de Buenos Aires desde el 15 de abril de 2015. Como registraba una condena a dos años de prisión dictada por el Tribunal Oral Federal Nº4 en junio de 2016 por tenencia de estupefacientes, los jueces Luis Salas, Martín Vázquez Acuña y Alberto Huarte Petite fijaron una pena única de 17 años de cárcel.

Primer asesinato

El primero de los homicidios por los que fue condenado Muñoz sucedió el 3 de enero de 2011, cerca de las tres de la tarde. Jhonny Richard Goicochea Villalobos tomaba una gaseosa con su cuñado cuando se encontró con el acusado, al cual le recriminó haber agredido a su sobrina Zaira unos días antes. En ese momento, Muñoz se retiró y a los pocos minutos volvió con una pistola 9 milímetros, con la que amenazó a la víctima.

De inmediato, Goicochea Villalobos corrió para alejarse pero el acusado lo persiguió. A los pocos metros le disparó en el pecho, lo que le produjo la muerte en pocos minutos. La secuencia fue relatada por varios testigos durante el juicio, entre ellos el cuñado y la hermana de la víctima, y para el tribunal fueron coincidentes con el resto de la prueba obtenida durante el debate.

El cuñado relató la discusión, aunque dijo no haber querido participar de ella porque dijo que “en ninguna villa hay justicia”. Reconoció a Gerson Muñoz como el autor de los disparos, así como también lo hizo la hermana de la víctima. Fue ella quien contó a los jueces las amenazas que sufrían sus hijos, motivo por el cual Goicochea Villalobos enfrentó al ahora condenado.

Durante su alegato, la Fiscalía señaló que, según los testigos, Gerson trabajaba para César Morán de la Cruz, alias Loco César, un hombre que se dedicaba a la venta de estupefacientes dentro de la Villa 31 y que actualmente está preso, aunque diversas fuentes afirman que el negocio quedó en manos de su hijo, alias Cabecita. Relataron que el acusado quería sumar a Kevin para que fuera su “burro” en la venta de droga y que su hermana se oponía. El fiscal Vismara resaltó que el Loco César fue condenado a 25 años de cárcel por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 24 por el homicidio de Kevin, que sucedió tres meses después del crimen de Goicochea Villalobos.

En su declaración durante la instrucción, Muñoz aseguró que era amigo del Loco César, pero que no se veían muy seguido y que no tenía armas ni sabía cómo manejarlas. No obstante, la Fiscalía recordó una condena que tiene por portación de arma de fuego en 2008, dictada por un juzgado de la ciudad de Buenos Aires.

Otro crimen

El segundo homicidio por el que se condenó a Muñoz ocurrió seis meses después, el 31 de julio de 2011, en las inmediaciones de la manzana 3 de la Villa 31 bis, cerca de las diez de la noche. Gerson, junto con otras cinco personas, disparó contra otro grupo que se encontraba en el lugar. Dos de los disparos fueros dirigidos a Julio César Roncal Cochachi. Uno de ellos fue en la cabeza y le ocasionó la muerte.

Según explicó el fiscal, se trató de un “ajuste de cuentas, premeditado y organizado”. Explicó que el motivo por el cual Muñoz y los otros individuos atacaron a Roncal Cochachi fue una venganza, una rivalidad entre dos grupos luego del homicidio de Goicochea Villalobos. Según los testigos, “hubo un escrache” a la casa de la madre de Gerson días después, en el que rompieron los vidrios de la vivienda, ya que lo consideraban autor del homicidio de su amigo.

Para el Tribunal no quedaron dudas sobre la persecución que hicieron Muñoz y los otros hombres ni tampoco sobre el dolo de matar. Apuntaron que comenzaron a disparar ni bien se encontraron con el grupo que conformaba la víctima. Tantos los jueces como el fiscal valoraron la declaración de los familiares de Roncal Cochachi.

Otro de los testimonios que resaltaron tanto el Tribunal como la Fiscalía fue el de un primo de la víctima que, a su vez, era amigo de Goicochea Villalobos y estuvo la noche del ataque. Mediante una videoconferencia desde el consulado argentino en Lima, contó que un grupo de tres personas comenzaron a dispararles. Entre ellas, estaba el Loco César y el acusado. Cuando comenzaron a huir, otros tres hombres aparecieron y también los persiguieron.

En su alegato, Vismara consideró que existió una división de tareas, un plan previo que permitió que atacaran primero unos mientras los otros esperaban. Destacó que todos estaban vestidos con ropas oscuras y portaban armas. Y pidió que se lo condenara por homicidio agravado. Pero los jueces consideraron que no se pudo probar la planificación del hecho, la coordinación de ideas ni la premeditación del ataque.