Peña pasó por Rosario y habló de la deuda con Santa Fe: “No está acordada”

El bar El Cairo es sin dudas uno de los lugares emblemáticos de la ciudad. Y hoy fue sede de la visita de Marcos Peña, uno de los hombres de mayor confianza del presidente Mauricio Macri. El jefe de Gabinete vino para darle el apoyo a los candidatos de Cambiemos y también para recorrer el estado de las obras de hábitat en la vecina ciudad de Villa Gobernador Gálvez.

“Todo el gobierno de Santa Fe tiene que tener tranquilidad, ya que en el Presupuesto 2018 se contempla una de las mayores inversiones en la historia de la provincia”, aseguró Peña cuando fue consultado por la abultada deuda que la Nación mantiene con la bota santafesina en materia de coparticipación. Destacó que “aún no está acordado” el pago de los 50.000 millones de pesos que reclama la administración provincial, pero pidió “no tener inquietud” porque hay un gobierno nacional que “no discrimina” a las provincias y “cumple con las deudas”.

“No puede estar en el presupuesto algo que no está acordado y que está en plazo legal de poder ser discutido”, aseguró Peña al ser consultado en una rueda de prensa. Y explicó que “lo que sí están presupuestados son fondos para inversión de 10.000 millones de pesos que seguramente serán parte de la misma discusión”, y destacó que esa inversión presupuestada para el año próximo “es récord en la historia de Santa Fe”.

El jefe de Gabinete se refirió de esta manera al reclamo realizado días atrás por el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, quien expresó su “decepción” porque en el proyecto de Presupuesto para el año próximo el gobierno no previó una partida para el pago de la deuda que la Nación mantiene con su provincia por coparticipación.

Para Peña, el reclamo santafesino está vinculado a los tiempos electorales y expresó su rechazo a que este tema “sea utilizado en campaña electoral”, con vistas a los comicios legislativos del 22 de octubre.

“No hay que tener inquietud en ese sentido porque hay un gobierno nacional que no discrimina a las provincias, que cumple con las deudas y que trabaja para mejorar las condiciones estructurales”, aseveró.

En tanto, explicó que “lo que sí están presupuestados son fondos para inversión de 10.000 millones de pesos que seguramente serán parte de la misma discusión”, y destacó que esa inversión presupuestada para el año próximo “es récord en la historia de Santa Fe”.

Acompañado de dirigentes del Cambiemos, Peña realizó hoy una recorrida por las obras que se ejecutan en distintos barrios de Villa Gobernador Gálvez. “Se trata de obras integrales para el mejoramiento de los barrios con una inversión de 1.400 millones de pesos”, precisó Peña y destacó el “buen clima” en el diálogo mantenido con los vecinos de esa localidad del Gran Rosario.

Junto a Peña estuvieron el intendente de Santa Fe, José Corral; y los postulantes a diputados nacionales Albor “Nicky” Cantard, Luciano Laspina, Gisela Scaglia y Gonzalo del Cerro, y los candidatos a concejales de Rosario Roy López y Anita Martínez.

La Justicia

Peña remarcó que “tenemos que acostumbrarnos a que hoy en la Argentina hay un Poder Judicial autónomo, que funciona de manera independiente y que también investiga al gobierno de turno. De hecho nos han investigado a nosotros en las muchas causas que nos han presentado, de las cuales la mayoría se caen por sí mismas porque son truchas, pero no hemos puesto palos en la rueda ni hemos tratado de victimizarnos”.

Campaña electoral

Respecto de la campaña electoral que acaba de ponerse en marcha, Peña sostuvo que “estamos contentos y con mucho entusiasmo porque vemos un fuerte respaldo de muchos argentinos que están convencidos de que este camino del cambio hay que apoyarlo y fortalecerlo”.

En igual sentido apuntó que “tenemos mucha confianza de que la provincia de Santa Fe no quiere una vuelta al pasado, no quiere darle apoyo al kirchnerismo”.

Subrayó que “en octubre los santafesinos tienen la oportunidad de demostrar si quieren apoyar el cambio que lidera Mauricio Macri y que representa Cambiemos”.

“Hay allí una oportunidad muy grande para que los santafesinos puedan decidir los valores, el tipo de país y el tipo de sociedad que quieren hacia adelante”, remarcó.

La detención del “Pata” Medina

Consultado sobre la detención del dirigente del gremio de la construcción de La Plata Juan Pablo “Pata” Medina, Peña afirmó que si “es inocente lo demostrará y tendrá que explicar las acusaciones que tiene” ante la Justicia. Señaló que “de ninguna manera hay una lista negra de sindicalistas; en cualquier caso, lo que hay es una lista de denuncias en el Poder Judicial, de hechos que se tienen que investigar”. “Hoy hay un contexto de diálogo muy bueno con el sector sindical, estamos permanentemente buscando acuerdos y consensos. A veces estamos de acuerdo, a veces no, pero lo más importante es que tenemos un gran respeto por la figura del sindicalismo”, subrayó.

Julio De Vido

En relación a la situación del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, indicó que corresponde “aplicar para él la misma lectura que para todos”. “No hay forma de funcionar como país si no existen plenas instituciones, y si la Justicia no puede investigar a cualquier ciudadano, no importa lo poderoso que haya sido en otra época. Todos tenemos que rendir cuentas y creo que eso es parte del cambio. Nadie puede estar por encima de la ley”, advirtió.

Un 2018 con “crecimiento y empleo”

El jefe de Gabinete afirmó que el gobierno nacional no tiene previsto implementar un “ajuste” después de los comicios del próximo 22 de octubre y sostuvo que el 2018 será “un año con más crecimiento y más empleo”.

“Son las mismas mentiras que hace dos años decían que íbamos a cortar toda la ayuda social, que la economía iba rumbo a un colapso”, se quejó Peña, al referirse a las críticas de la oposición.

El jefe de ministros consideró que “como no pueden hablar de la economía del hoy, hablan de la economía del mañana”. “Lo importante es traer la tranquilidad a todos de que vamos a tener un año que viene con más crecimiento, con más empleo, con menos inflación, más obras y más desarrollo en general”.

Según dijo, el oficialismo tiene “una gran esperanza” en el rumbo del país, porque ya ha pasado “lo más duro, que ha sido esa transición económica que hacía falta para que el país arranque”.

“Eso se ve en la cantidad de obra pública, de desarrollo que se ve en cada sector de la economía. Y después de la elección se va a ver más de eso. Esto recién arranca, no va a parar. Los argentinos ya hemos pasado lo más duro y tenemos mucho hacia adelante”, agregó Peña.