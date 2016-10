Peña le respondió a Stolbizer sobre el “parate” en las investigaciones contra CFK

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, afirmó hoy que el Gobierno “no interviene” en causas judiciales, al responderle a la líder del GEN, Margarita Stolbizer, quien denunció un supuesto “parate” en las investigaciones contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner como parte de una estrategia “funcional” al oficialismo.

“Ni hacemos algo para que vaya presa (Cristina), ni hacemos algo para que no vaya presa. No es nuestra tarea”, advirtió el jefe de ministros.

En declaraciones al canal C5N, Peña evitó pronunciarse sobre si al oficialismo le convendría en términos electorales una eventual postulación de la exmandataria en las próximas elecciones legislativas.

“No me parece que mi rol sea plantearlo. Somos respetuosos del proceso de la oposición y en eso cada uno tendrá que responder por lo que quieren sus votantes”, señaló el jefe de Gabinete.

De todas formas, destacó que de cara a los comicios del próximo año “Cambiemos depende de Cambiemos” y no de la oposición.

El jefe de ministros, en tanto, indicó: “Lo más importante es que nos pongamos de acuerdo sobre en qué país queremos vivir. Queremos vivir en un país donde las instituciones funcionan, que funcionen de manera independiente y de acuerdo a sus principios”.

Peña resaltó además que el Poder Ejecutivo colaboró con el Judicial desde “el primer día” de su gestión.

“Lo que sí hemos hecho es poner todo a disposición desde el primer día, todo transparente. Colaboramos con cualquier información que teníamos ante cualquier requirimiento judicial, sobre causas del gobierno anterior y del nuestro también”, subrayó.

El funcionario nacional se expresó de esta forma luego de que Stolbizer advirtiera este lunes sobre la existencia de un “parate” en las investigaciones de los jueces federales contra Cristina Fernández de Kirchner, algo que -a su entender- es “funcional” a la estrategia electoral de Cambiemos del próximo año.

“Hay algo que me preocupa y es una especie de parate en la Justicia. La sospecha que tengo no es que en la Justicia quieran beneficiar a la señora de Kirchner. Me da más la impresión de que es una estrategia funcional al Gobierno para que le permita ser candidata el año que viene y reinstalar esta idea de polarización”, afirmó la diputada nacional.