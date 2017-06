Peligran pensiones por “falta de datos”

Hace una semana María le contó a su nieta Luciana que mientras esperaba a ser atendida por un médico de Pami en una clínica de la zona sur escuchó un rumor que pasaba entre otros abuelos. La Ansés les iba a sacar la pensión por viudez. La nieta le pidió el recibo de la pensión que cobra cada mes desde hace 19 años cuando murió su esposo. En letra chica y al final del papel, la administración nacional pedía presentar documentos que demostraran la relación, que en el caso de María había sido de 30 años de casada en el barrio Tiro Suizo. “Por suerte ella está organizada. Tiene la libreta de matrimonio e inclusive figura la muerte de mi abuelo. No sé cómo puede impactar a otros abuelos”, contó a El Ciudadano Luciana. Desde Ansés dijeron que no dieron de baja ninguna hasta ahora, pero no informaron cuántos santafesinos fueron alcanzados por la notificación. Justificaron el pedido para mejorar controles y evitar fraudes porque desde 2016, cuando se aplicó la ley de Reparación Histórica, encontraron faltantes en bases de datos del organismo. El ex director del organismo y ex concejal del Frente para la Victoria, Roberto Sukerman criticó el pedido y dijo que significa un trauma innecesario para los pensionados. “Son datos que tiene el Estado y ellos los tienen que buscar. Trasladarlo al pensionado es una irregularidad y en muchos casos hasta que presenten los documentos muchos van a sufrir la suspensión del beneficio”, alertó Sukerman.

Que lo hagan ellos

A principio de semana el ex concejal recibió denuncias por teléfono y redes sociales por haber sido director de Ansés durante muchos años. Confirmó las versiones con los centros de jubilados y pidió más testimonios como el de Luciana. Este miércoles desde las 16 en Rioja 832 dará una charla informativa a jubilados y pensionados sobre el pedido de información de Anses. Según Sukerman, muchos pensionados no buscan el recibo y están en peligro de que si hay algo mal en su expediente se le suspenda el beneficio por matrimonio o concubinato que ha muerto. “Es traumático para muchos jubilados. Por ejemplo, para alguien que se casó en otra provincia significa pedir a otra jurisdicción un papel de hace más de 30 años”, contó el ex titular de la Ansés Rosario, quien insistió: La administración puede hacer los controles y auditorias sin molestar a los pensionados con entregar un certificado de defunción o concubinato, o copias de facturas de servicios pagos o hasta llevar a un testigo de la relación.

Baches

Desde Ansés no informaron cuántos pensionados hay en Santa Fe y a través de un comunicado dijeron que el pedido de información es para mejorar los controles y evitar fraudes. “Al momento no se han dado de baja beneficios por la no presentación de la documentación. Ante la detección de irregularidades en el otorgamiento del beneficio, la Ansés informará, oportunamente, por medio de carta documento, si se decide la baja”, señala el comunicado. “La baja de los beneficios solamente procede en casos en los que se comprueba alguna irregularidad y habiéndose sustanciado el proceso administrativo dispuesto en el Decreto 1287/97 y comunicado debidamente por medio de carta documento al titular del beneficio. Como ya ocurrió con las pensiones que indebidamente cobraban extranjeros que no residían en el país”, agregaron desde el organismo.

Agregaron que el pedido de información se aceleró cuando en octubre de 2016, cuando se aplicó la Ley de Reparación Histórica, los sistemas de la administración tenían baches en la base de datos.