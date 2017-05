Pedirán juicio político contra Highton, Rosatti y Rosenkratz

El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que otorgó el beneficio del 2×1 a un condenado por delitos de lesa humanidad continúa generando el repudio de los organismos de derechos humanos y vastos sectores de la sociedad. Tal es así que el Colectivo de Abogados de Lesa Humanidad Mario Bosh pedirá el juicio político contra los ministros del máximo tribunal que votaron a favor: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkratz y Elena Highton de Nolasco. La abogada Nadia Schujman, de H.I.J.O.S. –que integra el colectivo Mario Bosh–, comentó a El Ciudadano que en la V jornada de abogados y abogadas en causas por crímenes de lesa humanidad, que se realizó en la ciudad de Santa Fe, se decidió elevar al Congreso de la Nación el pedido de juicio político contra quienes “votaron este fallo vergonzoso”. “El fallo de la Corte es totalmente ilegal y va en contra de los tratados internacionales que firmó la Argentina. Hay un principio en materia de derechos humanos que evita la regresividad y esto es regresivo respecto a la jurisprudencia que la Corte sostuvo durante los últimos doce años. Este fallo consagra la impunidad, es una amnistía encubierta”, argumentó la abogada Schujman. En tanto, recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que “ninguna ley interna de un país puede consagrar la impunidad o algo que obstaculice la investigación, el juzgamiento y la condena a los responsables de delitos de lesa humanidad”. El caso de Díaz Bessone El fallo de la Corte Suprema aplica el beneficio del 2×1 a Luis Muiña, condenado por delitos de lesa humanidad. Este precedente podría dejar en libertad a varios represores de la última dictadura, incluso Gonzalo Miño, abogado defensor del ex Comandante del II Cuerpo del Ejército con sede en Rosario Ramón Genaro Díaz Bessone, ya manifestó que pedirá la libertad del genocida entendiendo que “hay una situación análoga al fallo de la Corte”. Al respecto, Schujman consideró que es muy difícil que el tribunal le conceda la libertad, ya que, si bien está condenado a perpetua, el fallo no está firme. “El amplio rechazo que tuvo este fallo puede inclinar la balanza y si llega un caso similar a la Corte, quizás voten de otra manera”, señaló la abogada. Este miércoles, organismos de derechos humanos y organizaciones políticas realizarán un acto en la Plaza de Mayo de la Capital Federal para repudiar la decisión del máximo tribunal. “El gobierno es responsable” La abogada Schujman consideró que el gobierno nacional de Mauricio Macri tuvo injerencia en el 2×1, aunque luego intentó despegarse por “la respuesta que dio la sociedad en todos los niveles”. “Los dos representantes del Poder Ejecutivo en la Corte –en referencia a Rosatti y Rosenkratz– votaron a favor de este indulto encubierto. También, para nuestra sorpresa, Highton de Nolasco votó totalmente diferente a cómo lo venía haciendo en materia de derechos humanos, ya que intenta permanecer en su lugar y necesita del gobierno para poder hacerlo, porque alcanzó los 75 años”, analizó la abogada. Y criticó las últimas declaraciones de los integrantes del Ejecutivo: “Desde que asumió, el gobierno muestra negacionismo, se refiere a los derechos humanos como un curro y pone en duda el número de desaparecidos”.

