Pechito López: “Espero tener mi mejor resultado”

Apenas cruzaron la puerta de uno de los business room del Hotel Faena, ubicado en un rincón de Puerto Madero, el coqueto barrio porteño donde éste sábado, por sus calles, se disputará el ePrix de Buenos Aires, José María “Pechito” López y Sam Bird, los pilotos del DS Virgin Racing, por iniciativa de Citroen Argentina, tomaron un contacto inicial con la prensa especializada. Allí no escondieron sus sensaciones de lo que será la tercera fecha del calendario 2016/17 de la Fórmula E. Y, luego, hasta se dieron el lujo de pasearse por varios lugares emblemáticos de la ciudad.

“Me gusta venir aquí, donde gané el año pasado. Y como no habrá carrera en Londres este año, me gustaría que los argentinos me adopten como si fuera mi segunda casa”, comentó Bird.

Al mencionar esto, al simpático inglés le recuerdan el toque que tuvo en Hong Kong con el cordobés en la primera carrera del año, que despertó cierta animosidad en las redes sociales entre los fanáticos argentinos. Se sonríe, incómodo, pero sale del cruce con la misma velocidad de repuesta e intrepidez que deja verse en los circuitos.

“Pensé que no me dejarían pasar por la aduana”, bromeó y luego cerró el tema y aclarando: “Ya quedó atrás. No hubo malicia ni enojos, son cosas que pasan. Fue una pena por los dos. Perdimos muchos puntos para el equipo. No pasará de nuevo”.

“Trataremos que no”, respondió espontáneamente Pechito López, provocando una sonrisa generalizada producto de su ocurrencia tan típica y característica de su lugar de nacimiento.

La relación entre ellos se deja ver muy distendida, cordial. Se los ve muy compenetrados y al mismo tiempo preocupados por lo que pueda pasar con el tiempo este sábado, día exclusivo en el que se llevará toda la actividad, incluida la carrera, en el circuito de 2.480 metros ya dispuesto en el corazón del barrio de Puerto Madero.

Se preguntan si lloverá: “Esperemos que no”, repitió Pechito, cerrando los ojos e implorando internamente la presencia de una voluntad divina que logre disimular su falta de experiencia en estos autos (y más aún con lluvia), que todavía lo condiciona.

“Cuando arranqué a correr en Fórmula E estaba al 0 por ciento, hoy estoy al 70. No estoy al cien por ciento. Lógicamente no estoy como me gustaría, aunque seguramente esta será mi mejor carrera en términos de experiencia, ya que tengo una competencia corrida. Cuento una (a la de Marrakech) porque Hong Kong no pude terminarla”, argumentó el cordobés.

—¿Qué es lo que más te estaría costando?

—Hay muchas cosas en términos de energía que estoy entendiendo mucho más. Sobre todo del estilo de manejo del auto en carrera. Cómo ir rápido sin consumir energía. Ese es un proceso que será constante y va a llevar tiempo porque no podemos hacer pruebas. Al pasar todo en un día es muy difícil aprender algo, más en la carrera. Es un poco anti natural para uno, pero estoy trabajando para llegar al cien por ciento en el menor tiempo posible.

—¿Podés ser protagonista en esta carrera?

No creo. Va a ser una carrera difícil. No soy pesimista, soy realista. El circuito de Buenos Aires es el único que se repite desde la primera edición. No lo conozco, y el resto sí. Pero va a ser difícil porque los otros pilotos salen sabiendo los límites y yo no.

—¿Cómo se administra la energía de estos autos?

—Es así: uno tiene 28 kW para consumir por auto, eso te da una ventana para entrar a boxes para el cambio de coche entre los giros 16 y 19. Si uno gasta 4 kW por vuelta, a fondo, no llegás a dar ni 10 vueltas. Ahí aparece el trabajo de los ingenieros, para saber cuál es la energía óptima para cada giro. Por ejemplo: si te dicen que podés emplear 1,8 kW por vuelta, uno puede fijarse cuanto es lo que venís consumiendo. La idea es consumir lo mismo y ser lo más rápido posible. Luego dependerá de la posición en carrera: algunos la usan para hacer una ventaja y luego “se guardan”. La administración la hace el piloto. Si venís de atrás, necesitarás pasar gente; si venís en punta, la podés administrar mucho mejor. La energía es la misma para todos, después la puesta a punto, el estilo de manejo, el ingeniero, y el auto influyen en el resto.

—¿Y frenando?

—Frenando también es un auto particular. Primero que es un auto pesado. Tiene 300 kg atrás por la batería lo que lleva al auto a pesar 900 kg. Se mueve mucho, tiene la tendencia a venir con la cola en el aire. Los neumáticos al tener dibujos, tienen poco grip (adherencia) y los frenos son particulares porque son de carbono. Éstos normalmente no funcionan, y cuando digo esto, es tal cual: no frenan hasta que alcanzan los 400 grados. Y al tener poco grip, uno no puede empujar mucho el freno; por ende, es muy difícil llegar a la temperatura. A veces, al llegar a la curva el freno “no está”… o tal vez apretaste y empieza a bloquear. Por eso a los autos se los ven muy inestables. En Buenos Aires tendremos una larga recta, y hay que ver cómo hacemos para que lleguen a temperatura justa, ya probablemente se llegue por debajo de lo deseado.

—¿Qué es lo que admiras de Bird como piloto?

—Muchas cosas. Sam es un piloto con trayectoria que ha ganado en GP2 Series, fue piloto de pruebas de Mercedes en F1, y el primer ganador en una carrera de Fórmula E. Tienen mucha habilidad para detectar donde hay grip en pista, tiene muy en claro cómo se maneja en un callejero, sobre todo con el freno. Además de ser muy rápido en una vuelta, es sumamente inteligente con el tema de la energía. Sabe lo que tiene que hacer, no necesita en muchos casos tener un ingeniero para que le diga. Él nació con estos autos. Es muy importante para mí tener alguien así al lado.

—¿Y vos de López?

—Pechito es nuevo en la categoría, es recién su segunda carrera, y ya va muy rápido: frena mejor que yo y regularmente comenzará a estar en el podio. Además fue elegido por otros constructores (Toyota en el WEC), y es 3 veces campeón del mundo… algo que no todos pueden decirlo. Es un gran piloto.

El sábado, la gran carrera

A partir de las 16 horas se largará la tercera fecha del año, con la transmisión en vivo de de Fox Sports 3. Los hinchas de Pechito López podrán apoyar al cordobés para obtener el FanBoost (un impulso extra de energía de 30kW sólo para los tres pilotos más votados) en las redes sociales con el hashtag #JoseMariaLopez #Fanboost o en la web oficial. La votación cierra minutos antes de la largada.