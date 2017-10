Patricio Baronio, medio scrum de Jockey Club: “Volver fue una alegría enorme”

En el arranque de la temporada, durante la disputa del Nacional de Clubes “B” el medio scrum Patricio Baronio se lesionó con cierta gravedad el codo izquierdo. Dicha lesión lo marginó del Torneo del Litoral 2017, en el que Jockey Club se consagró campeón.

Al ex Pumita le tocó aportar su grano de arena desde otro lado y el pasado sábado ante Tala por la tercera y última fecha de la fase de clasificación del Torneo Región Centro volvió a la actividad ingresando en el complemento y logrando junto al equipo la clasificación a la definición del certamen que cierra la temporada de clubes.

“Mientras jugaba sentía que estaba tocando el cielo con las manos, estaba disfrutando cada momento, hace cuatro meses que podía jugar y sentirme de nuevo adentro de una cancha, con mi gente en la tribuna, después de haber salido campeón del Litoral, volver fue una alegría enorme”, expresó un sonriente Patricio Baronio, con el objetivo cumplido de llevar a Jockey a una nueva final a menos de un mes de la coronación en el Litoral.

Respecto al complicado triunfo sobre el campeón cordobés, el medio scrum analizó: “De afuera se vio casi lo mismo que desde adentro. Fue un partido muy físico, donde se ganó por el gran trabajo de los forwards, gracias a los delanteros, su actuación fue determinando en el partido. En los últimos veinte minutos lo pudimos sacar adelante, tuvimos que defender, todo gracias a la defensa del maul y con la confianza que tiene el pack”.

“Increíble poder estar clasificados a otro final, en tan poco tiempo. Espero poder estar dentro del plantel y poder entrar a jugar unos minutos, me quede afuera de la final del Litoral, me tengo que tomar revancha con la final del Torneo del Centro”, dijo Baronio y además agregó: “Si te pones a ver el equipo que jugó con Tala, hay jugadores de Pre Reserva, estamos los tres equipos muy unidos, como dice la canción: somos una familia, somos todos hermanos, increíble lo que vivimos el sábado, le doy gracias a mis compañeros y la gente de afuera que me apoyaron”.

Doble jornada en barrio Urca

El barrio Urca de Córdoba se vestirá de fiesta el próximo sábado. En la ciudad mediterránea habrá doble jornada de definiciones, en la misma cancha se disputarán las finales del Torneo Región Centro: Copa de Oro y Copa de Plata. Además, está confirmada la transmisión en directo por Canal 5 y 5RTV.

La jornada la abrirán Universitario de Córdoba ante Crai desde las 14, en el que estará en juego la Copa de Plata. El académico cordobés cosechó puntaje perfecto en la fase de clasificación, en tanto, que el Gitano se metió en la definición gracias al empate en la última fecha con Urú Curé en 29 tantos, sacando esa mínima diferencia sobre Santa Fe Rugby y Estudiantes que no sumaron puntos.

La Copa de Oro tendrá como finalistas a La Tablada y a Jockey. El azulgrana será local y en este 2017 ya conquistó el Torneo del Interior “A” ante GER y cayó en la final del Torneo de Córdoba frente a Tala. Mientras que el Jockey Club campeón del Litoral jugará otra final (viene de consagrarse en el Regional sobre Duendes).

Desde Santa Fe Producciones (organizador privado del certamen) confirmaron que la final de la Copa de Oro tendrá pantalla en televisión abierta, en Rosario se verá por Canal 5 y en la docta por Canal 8. En tanto, también se transmitirá por 5RTV para la provincia de Santa Fe.

Mañana se conocerán las designaciones arbitrales para ambas finales.

Clausura rosarino

La Comisión de Competencias de la URR definió el formato para el Torneo Clausura. Participarán seis equipos divididos en dos zonas y los primeros de cada grupo jugarán para ver quién es el último campeón de la temporada. Los Caranchos fue el ganador del Torneo Apertura en una recordada definición ante Duendes, en la que triunfó en la última jugada del encuentro.

El Torneo Clausura comienza el próximo sábado con seis equipos. La zona A la integrarán: Gimnasia y Esgrima, Jockey Club de Rosario y Old Resian (los tres presentarán un solo equipo); y la zona B la integrarán Los Caranchos, Duendes y Logaritmo, quienes participarán con sus equipos de primera y reserva.

Una vez finalizada la primera fase, cada club jugará un partido con el equipo clasificado en su misma posición en la otra zona. La localía se definirá por sorteo.

Ponen primera

La primera fecha a disputarse el próximo sábado desde las 16 tendrá la siguiente programación: Zona A: Gimnasia frente a Old Resian (cancha a confirmar) y libre Jockey Club. Zona B: Duendes ante Logaritmo y libre Los Caranchos.