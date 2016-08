Patricia Sosa presenta sus “Señales”

Tal como lo hizo la semana pasada en el porteño teatro Gran Rex, la cantante Patricia Sosa estrenará mañana, a las 21, en el City Center Rosario (Oroño y Circunvalación), su último disco, Señales, que acompañada por el habitual recorrido por toda su carrera musical.

Al hablar de Señales, quien fuera líder de La Torre dijo a la agencia de noticias Télam: “Lo siento como un álbum muy personal, con canciones no sólo de amor sino sobre la realidad cotidiana. La vida te da señales, a veces al oído y otras veces a los gritos”.

La vocalista contó que si bien cada una de las composiciones son individuales, “todas tienen un hilo conductor que lo hace muy mío, desde adentro, con una atmósfera común que lo transforma en algo que necesito compartir”, expresó.

Los arreglos, la programación y la dirección musical del nuevo material de la cantante estuvieron a cargo de Ezequiel Bauza, quien a su vez se encargó de las cuerdas, y de la grabación del disco. Además, tomaron parte los músicos que la vienen acompañando desde su inicio como solista. Se trata de Daniel Leis en guitarras junto con Oscar Mediavilla, Gustavo Giuliano en bajo, Daniel Vila en pianos acústicos y el mismo Bauza en batería.

“El título parte de la certeza de que hay señales que te dicen que no hay nada imposible”, destacó Sosa, y agregó: “Son señales que te llevan por caminos impensados pero todos con un común denominador, la esperanza y la fe”.

“Si bien no me pongo en mística, el «titiritero de arriba» me indica que este es el camino correcto. Sólo hay que ser permeable, observar, detenerse y repetirnos seguido todo lo que el alma indique, nunca menos”, sentenció.

Títulos como “La verdad y el amor”, “Tu voz”, “Ni una menos”, “Tengo que pensar en mí”, “El Titiritero”, “Música” y “A tu lado voy”, compuestos por la cantante junto a Bauza, se unen a “Mírame”, creada con Mariano Mere, y “Tu mano junto a la mía” y “Con el agua al cuello”, de Mere y Facundo Espinosa, para completar la nueva placa discográfica de Sosa.

“Me quise dar el gusto de hacer una versión distinta, muy personal, de «Canto», de Gino Vanelli, esos gustitos que uno se puede dar, y un bonus track con «Bendigo», que compusimos con el maestro Daniel Vila”, resaltó la cantante y también actriz.

“Para los conciertos de presentación, preparé también otros temas que la gente me pide, pero interpretados con arreglos nuevos y en el marco de una puesta en escena especial”, adelantó.

“Más allá de que este disco es reciente y tiene mucho para dar, también terminé de grabar un álbum junto al maestro cubano Chucho Valdés, un pianista increíble que me descubrió paseando con su mujer en Buenos Aires, y escuchó un tema mío”, afirmó Sosa. Y completó: “Son canciones de todos los tiempos, algunas de su tierra con arreglos estupendos, pero eso será para el próximo año en donde estamos programando una actuación en vivo”.

“Señales no es un disco más, es mucha energía, emoción, poesía, música variada y por sobre todo, soy yo en mi entrega total”, destacó Sosa finalmente.

