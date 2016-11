Pasión heredera: Agustín Lavezzi le dio vida a Coronel Aguirre

Agustín Lavezzi se vistió de héroe por unos minutos. Escribió su propia historia y se ganó el corazón de los hinchas de Coronel Aguirre. El delantero marcó los dos tantos con los que el Rojiverde le ganó, el sábado pasado, a Atlético San Jorge por 2-1 para forzar un partido desempate con Adiur para conocer el único equipo descendido al Federal C de la zona B de la Región Litoral Sur.

Su apellido carga una mochila muy pesada. Su padre Diego es el presidente del Rojiverde y máximo referente del club en los últimos 15 años. Su tío es nada menos que Ezequiel, más conocido como el Pocho, jugador de selección y figura internacional.

Pero en la jornada del sábado todos lo flashes se los llevó Agustín, con sus 20 años a cuestas.

El Hincha dialogó con el atacante del Rojiverde a días de jugar el partido desempate con Adiur y bajo un halo de humildad y timidez contó sus sensaciones tras la victoria frente a San Jorge.

“La sensación es única, hacer los goles con la camiseta que amo y que sirva para que Aguirre gane es algo inigualable. El partido fue bravo en el primer tiempo, pero en el segundo lo pudimos sacar adelante y darle una alegría a la gente de Aguirre”, dijo Agustín.

Sin dudas que el triunfo agónico sobre San Jorge le dio energías suficientes a un plantel que no tuvo un buen torneo, pero que tendrá una oportunidad única de dejar a Aguirre en el Federal B.

“Tuvimos la mejor semana de trabajo. Estamos muy bien de cara al partido con Adiur. Las dos veces que jugamos perdimos mal (3-1 y 4-1) y buscaremos la revancha”, aseguró el delantero que trabaja junto a su padre Diego todos los días.

Y añadió: “Mejor anímicamente no podemos llegar a este partido. Me da lo mismo cualquier cancha. Jugamos como quieran ellos”.

La populosa hinchada de Coronel Aguirre sufrió y festejó a la vez con los goles de Agustín.

“La gente nos sigue siempre para todos lados, todos saben lo que es la hinchada de Aguirre. Son gente que es hincha del club y de nadie más. No los queremos defraudar”, afirmó el atacante rojiverde.

Lavezzi tiene pasado canalla, ya que jugó en las inferiores de Central e inclusive está a préstamo en la institución que preside su padre.

“Estoy a préstamo y tengo que volver apenas termine el torneo. Por suerte pude jugar, hacer varios goles y llegar de la mejor manera a Central”, expresó el dueño de los gritos en Coronel Aguirre.

Agustín habló de la relación con su padre Diego y la calificó como “la mejor”. Y agregó: “Estamos todo el día juntos, la relación es de primera. De Aguirre no hablamos demasiado. Esta última semana sí, por todo lo que viene. A veces me quiere corregir y yo me enojo bastante, pero sé que lo hace para que mejore”.

El delantero también habló de su tío más famoso y no dudó en confesar que el Pocho es su espejo como jugador.

“Tengo una relación bárbara con mi tío. Cuando le ganamos a Rivadavia fue a vernos y lo único que me dijo es que corría mal. El sábado estaba pendiente del partido y apenas terminó me mandó un mensaje, se porta muy bien conmigo”, dijo Lavezzi.

El atacante volverá a Central y ya tiene un sueño por cumplir, aunque se muestra tranquilo.

“Tratar de cumplir el sueño de todos, que es jugar en la primera de Central. Pero bueno estoy tranquilo y si se tiene que dar se dará”, para luego agregar que “jugar con el jugador que uno admira sería ideal y además es mi tío”, en relación a la posibilidad de que el Pocho alguna vez vista la casaca auriazul.

Por último, Agustín confesó que ante Adiur “ganar medio a cero me conforma. Debemos mantener a Aguirre en el Federal B. Lo impone la historia del club y se lo debemos a la hinchada que está siempre en las buenas y en las malas”.