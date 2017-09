Partido determinante para el futuro copero y de Montero

Por primera vez desde que dirige Rosario Central, Paolo Montero aparece en una situación crítica. Es que el DT no encuentra el funcionamiento del equipo, y tampoco surgen buenos resultados. El propio técnico fue quien, tras la dura derrota padecida el último domingo ante Banfield en el Gigante, puso en duda su continuidad. Ahora, en el horizonte auriazul, aparece el efectivo Boca, rival de alta gama en los octavos de final de la Copa Argentina. Este examen, eliminatorio, puede ser determinante para el futuro de Montero en Arroyito.

El partido se disputará desde las 21.10 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, y será arbitrado por Fernando Rapallini.

Para afrontar este compromiso, Montero no confirmó la formación. Pero dispondría dos cambios respecto de los que fueron titulares en la flojísima presentación del último domingo ante el Taladro, por la cuarta fecha de la Superliga. Tras el 4-0 sufrido ante Banfield, Federico Carrizo será uno de los que dejará el once inicial para dejarle su lugar a Santiago Romero. Mientras que la otra modificación marcará el regreso de Marco Ruben, quien se repone de una distensión en un músculo intercostal. Lo que no está claro aún es quién acompañará a Ruben en ofensiva. Aunque, en este sentido, parece que Germán Herrera tiene ventaja sobre Fernando Zampedri.

El martes por la mañana, en el entrenamiento que se desarrolló en Arroyo Seco a puerta cerrada, Montero dirigió un ejercicio táctico. Allí probó un equipo pensando en el partido de esta noche ante los xeneizes, y la dupla de ataque estuvo conformada por Herrera y Ruben. Los dos delanteros, que todavía no jugaron juntos en este arranque de torneo, fueron titulares en el partido de Copa frente a Boca del año pasado. Ese día, en la victoria canalla por 2-1, el Chaqueño Herrera hizo un gol. Y Eduardo Coudet, técnico del Canalla por entonces, optó por elegir a Herrera como titular por sobre Teo Gutiérrez, lo que en aquel momento generó polémica en el mundo Central.

Salvando la distancia temporal y el momento, Montero podría hacer algo parecido a lo que en su momento realizó el Chacho: optar por Herrera como complemento para Ruben y dejar a Zampedri, que hizo 2 goles en los últimos partidos, fuera del once.

En cuanto a Boca, el único cambio que presentará el equipo de los mellizos Barros Schelotto será en el arco. En esa posición, Guillermo Sara, que viene atajando en los partidos del elenco xeneize por Copa, desplazará a Agustín Rossi, que ocupó el arco el sábado pasado, en la goleada ante Vélez en Liniers (4-0).

El resto del equipo será la base que ganó los primeros cuatro partidos de la Superliga, jugando en alto rendimiento y con notable eficacia.

Tobio: “Con los dientes apretados”

La frase sonó repetida varias veces entre las respuestas que entregó. Apenas llegado a Mendoza con la delegación canalla, Fernando Tobio habló con la prensa. Y a la hora de referirse al importante partido de esta noche ante Boca, insistió en la forma en que lo saldrán a jugar. “Con dientes apretados y sabiendo que para nosotros se trata de una final”.

Para el defensor, el partido que tendrá ante el Xeneize será un duelo especial. Es que Tobio fue campeón con Boca en el último torneo, donde jugó las últimas dos temporadas. Inclusive, estuvo en los últimos dos cruces por Copa Argentina ante el Canalla, defendiendo la casaca xeneize. “Lógico que va a ser un partido especial, hace poco que dejé el club y me tocó ganar títulos ahí, donde conozco a la mayoría de los que ahora voy a enfrentar”, reconoció Tobio, en la antesala de un partido que se jugará a todo o nada.

-¿Con qué rival se van a encontrar?

-Contra un equipo bien organizado. Sabemos que Boca está pasando un buen momento, los números lo demuestran. Será un partido abierto, lindo para jugar y será una oportunidad de reponernos después de la derrota contra Banfield. Tenemos que tratar de pensar en nuestro equipo.

-¿Cuál es el partido más inteligente que tiene que hacer?

-Pensando en ganar. Tenemos que tener la cabeza puesta en eso porque a eso vinimos. Es una final y la vamos a jugar con los dientes apretados. Estamos con confianza pese a la derrota del fin de semana. Tenemos fe en poder pasar de ronda.

-¿Qué les pidió Montero?

-Vinimos a ganar, no a ver qué pasa ni cómo juega el rival. Tenemos la mentalidad ganadora y saldremos a atacar, con las precauciones del caso porque entendemos del poderío de Boca.

-Tenés que marcar a Benedetto…

-Sí, pero Boca en general está pasando un buen momento, ya que tiene varios jugadores de selección. Para eso tendremos que estar concentrados los 90 minutos.

-¿Cómo asimilaron el golpe de Banfield?

-Fue difícil, sobre todo porque se dio de local. Pero eso no nos va a quitar confianza para esta final. Este es un torneo aparte y si salimos a jugar pensando en el pasado no nos va a beneficiar.

-¿Sienten que en este partido está en juego la continuidad del técnico?

-No sentimos eso. El trabajo del cuerpo técnico lo apoyamos porque el grupo está junto y todos pensamos en positivo. No nos ponemos a pensar en qué puede pasar si perdemos.

-¿Fueron días de más charlas de lo habitual?

-No. Sí hicimos mucha autocrítica en esto de corregir puntos que nos tienen que servir de experiencia. Lo de Banfield fue un golpe duro pero de esas cosas también se aprenden. Todo lo que charlamos nos va ayudar a tomar en este partido otro tipo de precauciones.

-Jugaste en Boca contra Central, ¿genera algo especial desde el conocimiento?

-Conozco bien a todos en Boca, tanto a los titulares como a los suplentes. Pero hoy estoy de este lado y donde estoy quiero ganar. Hoy me toca Central y saldré a jugar con los dientes apretados.

-¿Qué tan cerca del ideal deberán jugar para dar el golpe?

-Tendremos que estar cerca del mejor Central, que es lo que buscamos todos los partidos, sólo que a veces sale y otras no. En los 90 minutos tendremos que estar enfocados en nuestro trabajo.

Así se anuncian

Central: Diego Rodríguez; Paulo Ferrari, José Leguizamón, Fernando Tobio, Alfonso Parot; Santiago Romero, Mauricio Martínez, Leonardo Gil, Gustavo Colman; Herrera o Zampedri y Marco Ruben. DT: Paolo Montero.

Boca: Guillermo Sara; Jara, Paolo Goltz, Magallán, Frank Fabra; Fernando Gago, Wilmer Barrios, Pablo Pérez; Pavón, Darío Benedetto y Cardona. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Hora: 21.10. Estadio: Malvinas Argentinas (Mendoza). Árbitro: Fernando Rapallini. TV: TyC Sports.