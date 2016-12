Esta noche, uno de los principales exponentes del rock and blues local, Bonzo Morelli, se pondrá al frente de una banda especial armada con alumnos de la Escuela MusiMedios (Juan Manuel de Rosas 1411), para repasar la historia del rock argentino, un concierto que marcará la apertura de un nuevo espacio en la escuela que ya cuenta con orquestas estables de jazz y tango.

Obras que van desde Los Gatos hasta la etapa solista de Gustavo Cerati pasando por León Gieco, Sui Generis, Luis Alberto Spinetta y Los Redondos, entre muchos otros, serán interpretadas hoy, a partir de las 20 (puntual), en el Centro Cultural Fontanarrosa (San Martín 1080), con entrada gratuita. “Vamos a tener aire acondicionado”, lanzó Morelli de entrada haciendo referencia a las altas temperaturas que se viven en Rosario. “También vamos a contar con invitados de lujo: Fabián Gallardo y Francisco Funes (Patagonia ReVelde)”, adelantó a El Ciudadano.

La propuesta surge de Hugo Vitantonio, director de MusiMedios, y tiene al Bonzo como productor artístico: “La escuela tiene emprendimientos artísticos interesantes, han hecho La Biblia de Ricardo Soulé, en la que participó el mismo Soulé. Hicieron un homenaje a Litto Nebbia con un video clip de «Viento dile a la lluvia» e hicieron un homenaje a Spinetta. Hace unos años trabajé en lo que se llamó el Aula de Blues apadrinada por Claudio Gabis, ahora me propusieron hacer algo con el rock, armar un show sobre el rock argentino”, puntualizó el guitarrista que a partir del año que viene será el encargado de MusiMedios Rock.

El repertorio para esta noche fue elegido puntillosamente por Bonzo. “Partí de la idea de contar la historia del rock como la viví”, aseguró. Y agregó con humor: “Es un repaso cronológico desde Los Gatos hasta Cerati en el que tuve que dejar afuera un montón porque de otro modo el show iba a durar cinco horas”.

“Elegí lo más significativo y representativo de cada década”, explicó quien además, este fin de semana, abrirá el show de Joe Satriani en el teatro El Círculo.

Los alumnos promedian los veinte años y muchos de ellos conocían los temas que serán repasados hoy aunque para otros “fue todo un descubrimiento”, dijo el productor del evento, pero aseguró: “Todos llegaron a meterse los temas en la sangre”.

Retrospectiva y actualidad

En el marco del repaso por los 50 años de rock argentino que realizará esta noche y como un reconocido melómano que no deja de rodearse de nuevos músicos, Morelli opinó sobre la escena actual: “Antes, para poder triunfar, por decirlo de alguna manera, y como los medios eran menos, dado que tenías dos o tres sellos y algunas productoras, había que tocar muy bien; te avaluaban. Si hacés una revisión, ellos, Manal, Almendra, Sui Generis entre otros, tenían un nivel importante en cuanto a la calidad musical porque venían de la influencia del jazz y del blues. Con el tiempo, el público dejó de ser oyente para querer ser protagonista, y el músico, de alguna manera, apunta hacía ellos, busca que el público cante sus canciones dejando un poco de lado la calidad”.

Para el músico y docente, eso es una cuestión generacional, ni mejor ni peor que antes, sólo distinta: “Los chicos hoy si no pueden cantar en un show, diría que se aburren. De Los Piojos a esta parte, con La Vela Puerca, La Beriso y con Los Redondos, al público le gusta ser parte. Desde que se instaló el pogo acá, en los 90, mucho después que en Inglaterra donde nació con los punks a fines de los 70, el público es participe del espectáculo y el músico compone en función de eso; por eso pierde un poco el meterse de lleno en la calidad musical. No lo veo ni mejor ni peor sino generacional”.

Más allá de eso, “hay gente que suena muy bien”, dijo con pasión. “Sobre todo en Rosario, donde hay gente que tiene una calidad notable. Escuchás los materiales nuevos de Vudú, Fluido, Cielo Razzo, Caburo, Mamita Peyote y La Rosario Smowing, y tienen un nivel muy alto tanto en la calidad técnica de grabación como musical”, concluyó.

DVD y música

Cerrando un año de muchas presentaciones en vivo y una serie de proyectos, entre los que se cuenta el convocante homenaje a Pescado Rabioso que realizó en octubre en el Vorterix Rosario, Bonzo Morelli adelantó: “En los próximos días nos vamos a encerrar a terminar el DVD con Gustavo Postiglione”. Se trata de un material filmado en la Plataforma Lavardén en 2014, un espectáculo que se tituló Ayer y hoy, en el que repasó sus más de tres décadas de carrera. “En ese concierto estuvieron todos”, dijo el guitarrista, haciendo referencia a la cantidad de invitados que participaron. “Filmamos con ocho cámaras de cine, en total hay 20 horas grabadas. Ahora hay que sentarse a editar”, detalló, y sobre sus proyectos, agregó: “También estoy componiendo música experimental, abriendo un poco el juego y tocando lo que tengo ganas de tocar”.

Una apertura bien blusera para Joe Satriani

El sábado llegará a la ciudad el exitoso guitarrista estadounidense Joe Satriani. El músico se presentará en el teatro El Círculo (Laprida y Mendoza), a partir de las 21.30, y en el marco de su gira Surfing to Shockwave en la que repasa sus 30 años de carrera. Poco antes de que el violero estadounidense suba al escenario, el espacio será del Bonzo Morelli, quien recibirá a los presentes con un concierto acústico de blues. La convocatoria partió de la productora local Joison y sorprendió a Morelli. “Estoy más cerca de BB King que de Satriani”, dijo entre risas y agradeció la convocatoria. “La producción de Satriani pidió que no hagamos un show con banda así que armé un set de blues acústico tradicional. Mandamos el material a Estados Unidos y ellos dijeron que era lo que querían”, confesó sin disimular su alegría.

La presencia del Bonzo en este show está enmarcada en la ley de la Música, un proyecto que exige, entre otras cosas, la participación de artistas locales en los shows internacionales. Eso es algo que comenzó a verse más frecuentemente en los últimos recitales en los que, por ejemplo, Cielo Razzo teloneó a los Guns N’ Roses en el estadio de Rosario Central. “Me parece bárbaro; más allá de que un artista local genere su propio trabajo, es importante tener la posibilidad de que lo vea mucha mas gente, público que a lo mejor ni sabe que existe y se sorprende de lo que ve. Me ha pasado. Hay mucha gente que es melómana, que escucha muchos discos pero no sabe que acá en la ciudad hay artistas que tienen gran calidad musical y que viven a la vuelta de su casa”, aseguró. Y dio paso a una anécdota: “Tengo un amigo de la infancia que siempre le digo que vaya a verme y no va. El otro día cuando puse (en Facebook) que tocaba antes que Satriani me escribió para decirme que me iba a ver por primera vez, es un ejemplo de lo que pasa”.