Parte del equipo que accedió a la final volvió al país

Luego de eliminar a Gran Bretaña y clasificar a la final de la Copa Davis, parte del equipo nacional (el capitán Daniel Orsanic y Federico Delbonis se quedaron en Europa) arribo esta mañana al país y tras descender del avión en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza brindó una conferencia de prensa.

Juan Martín Del Potro confesó hoy estar “lleno de emoción” por disputar su tercera final de Copa Davis, en referencia al duelo que se jugará frente a Croacia a fines de noviembre. Además, el tandilense se mostró feliz por haber llegado a esa instancia junto a “grandes personas” en referencia al equipo capitaneado por Daniel Orsanic, que además es integrado Guido Pella, Leonardo Mayer y Federico Delbonis.

Del Potro aseguró que no le importa la superficie que elija Croacia, el rival con el que jugará entre el 25 y 27 de noviembre. Consultado al respecto opinó que “una rápida sería ideal para él, Mayer y Pella, al tiempo que una de polvo de ladrillo, que difícilmente se dé, beneficiaría a Delbonis”.

El tandilense disputó las finales perdidas ante España: en Mar del Plata en 2008 y en 2011, ante el mismo rival en Sevilla.

En cuanto a como seguirá su calendario, Del Potro se abstuvo de precisar qué torneos jugará pese a que Tokio y Shanghai estaban en su horizonte y optó por poner foco en su físico: descanso y chequeos en los lugares donde me duele. “Ahora quiero descansar. Me voy a hacer un chequeo general de mi cuerpo para ver dónde tengo dolor. Es una final súper importante para nosotros, pero también está el circuito. Faltan casi dos meses y vamos a darle la importancia que se merece. Mejora en todos los aspectos, es un buen período para mantenerme sano y mejorar en lo físico que es mi déficit. Después llegar lo mejor posible, hacer un papel digno y dejar todo”, se explayó.

Por su parte, Mayer, ganador del quinto punto frente a Gran Bretaña, reconoció que pensó que este año no jugaría por la Ensaladera por “el ranking, los torneos que venía jugando y las lesiones” y en busca de estar en Croacia seguirá jugando torneos challenger porque el escalafón no le da para más. “Mi calendario va a ser jugar challenger porque mi ranking no me da para ATP”.

Además el correntino se mostró expectante por jugar su “primera final” de Copa Davis, y confió que pensaba que este año no iba a ser convocado. “Es la primera vez que llego a la final, me gusta jugar la Davis”, sostuvo.

Junto a Del Potro y Mayer también estuvieron Guido Pella, ganador del segundo punto el día viernes, y el subcapitán Mariano Hood.