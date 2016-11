Para Stolbizer que Cristina sea candidata “es malo para el país”

La diputada nacional del GEN Margarita Stolbizer aseguró hoy que la posible candidatura a legisladora de Cristina Fernández de Kirchner es “mala para el país por el saqueo vergonzoso y el relato mentiroso” que, según dijo, se realizó durante la gestión de la ex presidenta.

“Después del saqueo vergonzoso, el relato mentiroso de los que se decían nacionales y popular mientras estaban robando y enriqueciendo sus patrimonios personales, que pueda ser electa una persona responsable de esta situación, es malo para el país”, expresó Stolbizer.

“Si es una opción electoral eso es malo para la Argentina, no para mí”, añadió la diputada en declaraciones formuladas esta mañana a radio Belgrano.

Tras prestar declaración indagatoria en una causa en la que se la investiga por supuesta asociación ilícita, la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner advirtió de la existencia de una “persecución judicial”, a la vez que apuntó contra Stolbizer.

“No me agravia ninguna de las cosas que ella (Cristina) pueda decir. Ella me llama denunciadora serial de la corrupción pero prefiero eso y no ser corrupta serial”, expresó Stolbizer.

“Cuando habla de persecución política se pone en evidencia de que esta fuera de foco y entonces sale con cualquier tipo de disparate, una persona en esa condición que me descalifique no me pone ni me saca nada”, agregó.

En su declaración ayer en los tribunales de Comodoro Py la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró que no mantiene una relación de amistad ni tampoco es socia del empresario detenido Lázaro Báez.

En tal sentido, Stolbizer expresó que no tiene dudas “de que es socia, la amistad se remonta a las épocas de Néstor (Kirchner) y tal vez se haya roto. Pero la sociedad está totalmente comprobada, hay una cantidad de documentación que perfectamente prueba esta relación”.

“En esta causa lo que sorprende es que siempre salen cosas que muestran, no solamente el robo y las maniobras, sino también la desprolijidad, que habla un poco de la impunidad que creían tener por pensar que se iban a quedar toda la vida”, agregó.